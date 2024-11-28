拳總質疑資格 拳后林郁婷主動退賽 賴遭批忘了台灣女兒

台灣奧運拳擊金牌選手林郁婷（中）準備參與在英國舉辦的世界拳總盃年終總決賽，但主辦單位又因性別質疑參賽資格，教練曾自強（右）憤而決定棄賽。(本報資料照片)

「金牌拳后」林郁婷 赴英國參加國際拳擊新組織「世界拳擊總會」舉辦的年終賽，卻遭世界拳總質疑參賽資格，她的團隊提出配套卻遭拒絕，最終決定退賽。議員江怡臻表示奧林郁婷國際賽場受滿滿委屈，賴清德 彷彿忘了他口中的這位台灣女兒。

行政院長卓榮泰昨對此表示遺憾，強調政府會繼續努力，確保林參加國際賽事權利。體育署署長鄭世忠則表示，林郁婷已獲國際奧會認可和力挺，女性身分毋庸置疑，未來台灣將主動出擊，請醫師直接到世界拳總總部，保護選手參賽權。

這場年終賽是林郁婷巴黎奧運 後的首場賽事，在去年世錦賽遭國際拳總因「性別生化指數異常」取消銅牌，不過在杭州亞運、巴黎奧運順利出賽且雙雙登頂，參賽資格獲得亞洲奧會和國際奧會背書。

鄭世忠指出，世界拳總剛成立，各項會務運作機制仍在摸索階段，且醫療委員會缺乏資訊保密的程序，無法保障台方遞交林郁婷完整的醫療資訊，她的團隊主動提出在當地接受主辦單位安排的醫療檢查也遭婉拒，教練曾自強決定主動退賽，避免不必要且混淆視聽的事再度傷害選手，體育署予以尊重。

體育署事先預判林郁婷參賽可能遇到的狀況，鄭世忠特別指派副署長房瑞文陪同拳擊隊前往英國，也邀請在巴黎奧運期間與國際奧會交涉相當有經驗的中華奧會福祉官陳怡安、拳擊協會秘書長彭俊銘隨團協助，發生狀況後，已請彭俊銘與世界拳總接洽，拳協醫療委員會醫師林瀛洲將在律師陪同下，和世界拳總醫療委員面對面討論。

鄭世忠說，希望藉由林瀛洲「出擊」，引導世界拳總制定合理的參賽規範，不要像過去國際拳總亂七八糟的內控機制，導致沒有任何合理規範程序下，傷害台灣選手的參賽權。

卓榮泰昨赴刑事局視察時說，發生主動退賽事件，「我們當然覺得非常遺憾」，但尊重教練的決定；政府與拳擊協會繼續努力，確保林郁婷參加重要國際賽事，乃至2028奧運的權利。

議員江怡臻批評，行政院長卓榮泰卻只能表達遺憾，回的不痛不癢沒有具體作為，說要努力確保參賽權利，事實就是林郁婷無言棄賽，賴清德彷彿忘了他口中的這位台灣的女兒。直批才三個月而已，當初的蹭好蹭滿只剩嘴巴說遺憾。「民進黨執政如此，我們真的覺得很遺憾！」