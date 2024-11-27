棒球英雄見面會 雙北近萬球迷睹風采

棒球英雄們在見面會與球迷分享比賽難忘時刻，並與新北巿長侯友宜（中）互贈紀念品。（記者黃義書／攝影）

中華隊在世界12強賽奪冠，隊中20名「台灣英雄」昨晚分別赴雙北舉辦見面會，有外縣市球迷中午就請假趕到現場守候，一睹心儀球星風采。冠軍戰先發投手林昱珉說，大家參賽只希望不留遺憾，最後雙殺時還沒反應過來，看到獎盃才發現真的拿下世界冠軍。

新北昨晚在市民廣場辦台灣英雄見面會，近萬人把現場擠得水泄不通，看見林昱珉等12名教練、球員到場時，歡呼聲不絕於耳，許多人高喊「中華隊加油」、「台灣NO.1」，也拚命揮手希望被心儀的球員看見。市長侯友宜僅上台短暫談話並向球員致意，隨即把舞台還給球員和球迷答題互動。

擔任多年棒球主播的主持人徐展元重提十多年前的名句「好想贏韓國」，更強調以前「不敢奢望贏日本 」，如今不只贏韓國，更贏了日本。徐向21歲的林昱珉笑稱「這對你來說應該很遙遠」；徐也問「中華隊贏的時候，有落淚的請舉手？」台下球迷們紛紛舉手回應。

劉姓球迷說，從贏的那天到現在，只要和朋友談起來，就激動到忍不住流淚；有人回憶奪冠那一刻「大家跳起來高聲嘶吼宣洩情緒，沒有人會抗議你吵，只因為中華隊奪下冠軍，過年都不會這麼熱鬧」。

林昱珉說，他在美國打球，能參加12強比賽非常開心，尤其是穿上國家隊球衣為台灣效力，這也是他第一次在世界成棒賽和台灣大巨蛋投球，既開心又激動。他透露，闖到冠亞軍賽時，大家只想拚最後一次、不留下遺憾，根本不敢奢望得到世界冠軍。

岳東華在冠軍賽以美技沒收一支關鍵安打，且打擊火熱；球迷問他擅長拉打，這次比賽有沒有立功？他說「每支我都拉，只是沒有拉到，不要給自己太大壓力。」台下球迷瞬間爆出笑聲。

北市府昨晚也在大巨蛋辦12強英雄見面會，約500名球迷到場，市長蔣萬安說，世界冠軍的感動久久不能平復，那就不要平復。他依約致贈球員們2年免費搭乘捷運 資格等禮品，並請他們在2年後經典賽 再讓中華隊揚名國際。

林凱威被問到最後帥氣丟手套的原因，他說其實「是被那顆嚇到」，想說是界外球，直到朱哥（一壘手朱育賢）接到後踩壘包才意識拿到冠軍，想到大谷翔平經典賽時三振後甩手套慶祝「我也來丟一下」，現場球迷忍不住大笑。

另外，林昱珉等11人來自桃園，市長張善政宣布，明傍晚5時30分起在市府廣場辦「桃猿英雄見面會」，總教練曾豪駒、球員林立、陳晨威和朱育賢將現身；隊中年齡第二大的投手郭俊麟來自新竹，代理市長邱臣遠說，12月6日辦英雄見面會。