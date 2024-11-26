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冷眼集／郭國文替賴清德討紅包 「立意良善」又一章

聯合新聞網「重磅快評」
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）

棒球再次救援民進黨，世界冠軍舉國歡騰，賴清德率全黨急蹭，恨不得把冠軍獎杯算在政績裡。賴總統視訊選手教練，不忘重提每人有700萬（台幣，下同，約21.6萬美元）獎金，還同場加映籲請企業界撒幣包紅包。綠委郭國文連夜發臉書，點名辜仲諒加碼3000萬，將其捐贈獎金湊成1億。不料被網民接力日夜痛批逾12小時，終於公開致歉。

郭國文替賴清德向財團討紅包，堪稱「向上經營」典範。道歉文聲稱「一切都是希望台灣棒球愈來愈好」，更是「立意良善」。沒想到，賴系鐵衛郭國文竟和勞動部霸凌案主角謝宜容有諸多神似之處，

郭國文自詡為賴清德守護本命區，只要賴總統一聲令下，他無不勇冠全黨衝前鋒。這回為清德宗向民間財團要錢犒賞冠軍球隊，忠心耿耿，卻被罵爆，譏諷他「蹭冠軍不夠，還要叫金主捐錢給政府作面子」、「大立委捐多少」。他夜戰網民，反嗆「金控去年大賺，加碼不是不合理」；25日中午突然認錯道歉，聲稱「只是軟性建議」、「一切都是希望台灣棒球愈來愈好」。

小文子替清德宗討紅包，隨便向金主開口就是億來億去，也讓人懷疑，是否「信賴」團隊的籌募政治獻金、面對綠能業者，都是這種趾高氣昂的靠勢嘴臉，看人賺得多就開價「億同響應」。

郭國文道歉，止不住外界抨擊，質疑為何綠營不叫經濟部長的崇越公司、新潮流的雲豹能源共襄盛舉？甚至總統的國策顧問資政們，多的是金光閃閃，為何不請他們捐獎金？還有人提醒賴總統，與其叫財團撒紅包，應該趕緊替台南亞太棒球村找到經營團隊，否則「賴市長政見」就要養蚊子了。

「慷他人之慨」是民進黨優良傳統。近來鬧出貪汙疑雲的前勞動部長許銘春便是典範，其愛將勞發署長蔡孟良動用就業安定基金為她開演唱會圓夢，「籌款」本事不輸郭國文手筆。就安基金主要財源是中央編列的勞工權益基金，以及雇主為外勞支付的就業安定費，許銘春踩著民脂民膏高歌，和賴清德籲財團發紅包給棒球選手，為政府作面子，不過是場面大小之別。

綠營治國不力，但靠勢腐敗卻是夙夜匪懈，不斷精進。小文子吃相粗魯，讓人見識「信賴有加」直追「大局為重」。

賴清德 就業 民進黨

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