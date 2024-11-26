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海鯤進度落後藍委喊砍預算 防長：海測若未過不會動一毛錢

記者程嘉文、黃婉婷、林銘翰／台北26日電
面對國民黨立委喊砍潛艦建造預算，國防部長顧立雄呼籲讓預算如數編列，並保證海鯤艦的海上測試通過前，不會動用一毛錢。（本報資料照片）
面對國民黨立委喊砍潛艦建造預算，國防部長顧立雄呼籲讓預算如數編列，並保證海鯤艦的海上測試通過前，不會動用一毛錢。（本報資料照片）

國防部明年度起編列七艘潛艦建造經費，明年編列19億9600萬餘元（台幣，下同，約6100萬美元）。在野黨質疑，原型艦海鯤號尚未完成測試，提案減列，明年僅留2億元作為先期簽約經費。國防部長顧立雄呼籲讓預算如數編列，並保證海鯤艦的海上測試通過前，不會動用一毛錢。

海軍參謀長邱俊榮中將說，海鯤艦泊港測試進度約83%至85%，預計明年4月進入海上測試，可按規畫在明年11月交艦。

顧立雄說，若明年先編列預算，一通過測試立刻有錢可用；若無編列，因為海測通過時間點已晚於8月預算編列期，將影響後續進度。

國民黨立委馬文君抨擊，海鯤艦去年辦了不沾水的「下水」典禮，至今400多天沒完成泊港測試，海軍還將結案時間延後四年。先前將其戰力吹上天的人，不受重用後就變成唱衰的爆料者。七艘後續艦就算不拖延，期程也要14年，屆時是否還需要1990年代技術的潛艦？因此主張在海鯤艦通過測試前，不該再編預算。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，潛艦國造是台灣國防自主的關鍵建設，若是不理性刪減預算，開心的還是中國共產黨。她特別向民眾黨立委黃珊珊喊話，提到其兄黃曙光就是潛艦國造召集人，期待民眾黨能跟國家安全站在一起。

黃珊珊透過臉書表示，潛艦預算當然須以原型艦測試結果為基礎。黃珊珊說，自己來自軍人家庭，哥哥更是潛艦國造重要推手，絕對支持建構自衛武力，但嚴格把關預算也是立委天職，不會因個人關係影響客觀判斷。

民眾黨團總召黃國昌說，原型艦時程落後，也還沒完成必要測試，是否成功還是問號。等到前階段完成，再依實際時程編列預算，才是負責任做法。

預算 國防部 國民黨

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