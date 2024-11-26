戰機伴飛中華隊返台 爆滿球迷接機 總教練：榮耀屬於台灣

奪得世界12強棒球賽冠軍的中華英雄25日晚返台，本屆賽會MVP陳傑憲（前排左四）與總教練曾豪駒（前排右四）等隊員在桃園機場和副總統蕭美琴（前排右五）合影。 (記者季相儒／攝影)

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚回到台灣，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，看到這麼多熱情球迷，感覺就像在東京巨蛋應援一樣，謝謝大家一起見證歷史，「台灣榮耀屬於台灣人，我們一起分享，未來會更好。」

賴清德 總統指示比照過去奧運 模式，派出四架Ｆ-16Ｖ戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈歡台灣英雄，今下午舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，隨後賴總統將在總統府接見選手們。行政院明天中午午宴慰勞，比照奧運最高規格辦理。副總統蕭美琴昨前往接機，賴總統透過影片在返台班機上向代表團成員致謝。

「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德，恭喜各位締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲，各位用100%的力量，盡最大的努力充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。」賴清德說，謝謝所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組全力以赴，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，謝謝你們。

中華隊隊長陳傑憲 是本屆賽事大會MVP，也以打擊率6成25奪下打擊王，獲選最佳外野手、最佳防守球員，成為現場最大焦點，他不斷提醒大批媒體、球迷小心，笑說：「第一次遇到這麼大的場面會緊張，我有人群恐懼症，會覺得尷尬。」陳傑憲表示，這次比賽要感謝隊友、教練和球迷，拿到冠軍是最棒盡頭、最好結果，從現在開始會有更多人繼續支持「國球」。

中華隊昨晚抵台前兩、三小時，桃園機場已湧進球迷，愈晚人愈旺，陳傑憲對著大批球迷說：「有你們真好。」本屆賽事拿到三勝的投手張奕也表示，感謝大家的加油聲，第一次看到這麼多球迷，回家後最想做的事就是好好睡覺。

中華隊平均年齡24.5歲是各隊最低，南韓24.8歲、日本25.2歲，亞洲三強陣容年輕化，頗有為4年後洛杉磯奧運培訓的味道；棒球界人士指出，國家隊更大重點是在未來奧運門票之爭、奧運棒球賽，現階段要以年輕球員為主，否則三、四年後年紀又多了一些，確實要提早做準備。

對於網路上爭論到底該稱呼「中華隊」或「台灣隊」，行政院長卓榮泰說，不管中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，這是最好例子；他說，大可不必拘泥稱呼，這樣反而給選手壓力，應擴大成最大公約數，讓選手心情穩定，為爭取金牌努力，呼籲大家開闊心胸。