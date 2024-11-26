我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

戰機伴飛中華隊返台 爆滿球迷接機 總教練：榮耀屬於台灣

記者藍宗標、侯俐安／台北26日電
奪得世界12強棒球賽冠軍的中華英雄25日晚返台，本屆賽會MVP陳傑憲（前排左四）與總教練曾豪駒（前排右四）等隊員在桃園機場和副總統蕭美琴（前排右五）合影。 (記者季相儒／攝影)
奪得世界12強棒球賽冠軍的中華英雄25日晚返台，本屆賽會MVP陳傑憲（前排左四）與總教練曾豪駒（前排右四）等隊員在桃園機場和副總統蕭美琴（前排右五）合影。 (記者季相儒／攝影)

奪下世界冠軍的中華棒球隊昨晚回到台灣，大批球迷守在機場高喊「台灣尚勇」，球員們開心地頻揮手回禮；中華隊總教練曾豪駒表示，看到這麼多熱情球迷，感覺就像在東京巨蛋應援一樣，謝謝大家一起見證歷史，「台灣榮耀屬於台灣人，我們一起分享，未來會更好。」

賴清德總統指示比照過去奧運模式，派出四架Ｆ-16Ｖ戰機伴飛，並在領空施放熱焰彈歡台灣英雄，今下午舉辦「棒球英雄，台灣尚勇」的英雄大遊行，隨後賴總統將在總統府接見選手們。行政院明天中午午宴慰勞，比照奧運最高規格辦理。副總統蕭美琴昨前往接機，賴總統透過影片在返台班機上向代表團成員致謝。

「各位台灣英雄大家好，我是資深球迷賴清德，恭喜各位締造台灣在世界12強棒球錦標賽的最佳成績，載譽歸國，你們是台灣的驕傲，各位用100%的力量，盡最大的努力充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，讓國人為之瘋狂，讓各國讚嘆台灣。」賴清德說，謝謝所有球員、教練團、後勤團隊與情蒐小組全力以赴，用棒球激勵國人、用棒球團結國家，謝謝你們。

中華隊隊長陳傑憲是本屆賽事大會MVP，也以打擊率6成25奪下打擊王，獲選最佳外野手、最佳防守球員，成為現場最大焦點，他不斷提醒大批媒體、球迷小心，笑說：「第一次遇到這麼大的場面會緊張，我有人群恐懼症，會覺得尷尬。」陳傑憲表示，這次比賽要感謝隊友、教練和球迷，拿到冠軍是最棒盡頭、最好結果，從現在開始會有更多人繼續支持「國球」。

中華隊昨晚抵台前兩、三小時，桃園機場已湧進球迷，愈晚人愈旺，陳傑憲對著大批球迷說：「有你們真好。」本屆賽事拿到三勝的投手張奕也表示，感謝大家的加油聲，第一次看到這麼多球迷，回家後最想做的事就是好好睡覺。

中華隊平均年齡24.5歲是各隊最低，南韓24.8歲、日本25.2歲，亞洲三強陣容年輕化，頗有為4年後洛杉磯奧運培訓的味道；棒球界人士指出，國家隊更大重點是在未來奧運門票之爭、奧運棒球賽，現階段要以年輕球員為主，否則三、四年後年紀又多了一些，確實要提早做準備。

對於網路上爭論到底該稱呼「中華隊」或「台灣隊」，行政院長卓榮泰說，不管中華隊、中華台北或台灣隊，大家都高興成一片，這是最好例子；他說，大可不必拘泥稱呼，這樣反而給選手壓力，應擴大成最大公約數，讓選手心情穩定，為爭取金牌努力，呼籲大家開闊心胸。

奧運 賴清德 陳傑憲

上一則

台綠光電弊案 陳啟昱躲藏24天緝捕前投案 收押禁見

下一則

大陸海關罕見高調查扣台灣教科書 指地圖違一中原則

延伸閱讀

從小帥到大...世界冠軍陳傑憲哭了 他的啟蒙教練這樣說

從小帥到大...世界冠軍陳傑憲哭了 他的啟蒙教練這樣說
陳傑憲母親生前低調行善 台立委：她會永遠以兒子為榮

陳傑憲母親生前低調行善 台立委：她會永遠以兒子為榮
陳傑憲父母皆已離世 亡母慈善基金會疑遭人冒用名義募款

陳傑憲父母皆已離世 亡母慈善基金會疑遭人冒用名義募款
英雄大遊行26日登場 賴清德指示廣邀朝野全民參與

英雄大遊行26日登場 賴清德指示廣邀朝野全民參與

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國