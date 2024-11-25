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好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

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上班睡到摔下椅子 台鹽高管兒竟未受懲處

台灣新聞組／台北25日電
台鹽綠能公司男員工（右下）上班多次睡覺沒遭懲處，被質疑有特權。(記者林伯驊／翻攝)
台鹽綠能公司男員工（右下）上班多次睡覺沒遭懲處，被質疑有特權。(記者林伯驊／翻攝)

台鹽綠能公司近年慘賠上億元台幣，面臨檢調偵辦光電弊案，據了解員工人數僅剩約一半，又被爆料有人上班打瞌睡不受懲處，另外台鹽公司企業工會去年決議將台綠員工除名，台綠員工提告，一審獲勝；諸多問題仍待解決。

台綠公司由台鹽前董事長陳啓昱2017年時成立，目前編制約80人，不過近兩年出現員工集體跳槽、離職，台鹽公司副總經理李杰翰代理台鹽綠能公司董事長，內部遇缺不補，現剩約40多人，一人兼多職，有員工吐苦水「加班時數暴增」。

一名蘇姓員工被質疑父親是台鹽高階主管，上班毫不掩飾睡覺，曾被目擊睡到從椅子上摔下來，誇張行徑上新聞居然未受懲處，員工質疑特權。

有離職員工說，台綠高層缺乏綠能專才，有長官連太陽光電是高壓電都不知道，7月上任的總經理林昇慧，將維持六年的月會停開、專案會議也不開，各部門工作互相重複或沒人做，導致客戶抱怨。

台綠公司表示，新董事長上任後，陸續安排各項專案報告替代月會，更具效率；針對蘇姓員工上班離譜行徑，正整體評估人力資源配置，未來將視狀況通盤考量。台綠公司也澄清，目前業務緊縮，「大量加班」為錯誤訊息。

此外，台綠工會黃姓代表對台鹽工會提民事訴訟，主張台鹽公司企業工會去年12月開臨時會員大會將62名台綠公司從工會除名，但台鹽工會章程規定以台鹽公司、進口鹽儲運所、台鹽綠能公司等為組織範圍，入職即加入工會會員，此舉剝奪台綠員工權利，且作成決議前沒給台綠陳述意見機會，會議決議應屬無效。

台南地方法院認為，依工會章程，要除名會員應全數會員三分之二以上同意，開會當天以會員代表投票通過，決議應屬無效。

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