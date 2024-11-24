棒球12強台灣奪冠 高雄市長：應建議總統已達停班停課標準

高雄市長陳其邁24日在衛武營國家藝術文化中心為中華隊加油，感動說「台灣做到了，以你們為榮！」（取材自臉書）

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，高雄市長陳其邁今天說：「應建議總統，今天已達到停班停課標準」；此外，球員李凱威、張政禹設籍高雄，每人將頒發70萬元台幣獎金。

國民黨 市議員李雅芬今天在市議會總質詢，邀請陳其邁與議長康裕成及全體官員，齊聲喊「讚」為台灣隊喝采；李雅芬也問陳其邁，是否頒發獎金，也建議市府所轄運動場館推出半價優惠，鼓勵全民動起來。

陳其邁說，真的是舉國歡騰非常開心，「站在市府立場應該建議總統，今天已經達到停班停課標準」，語畢現場也出現不少笑聲。

高市府運動發展局今天也透過新聞稿表示，2028年洛杉磯 奧運棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級獎勵資格，台灣隊只要獲得前3名都有獎金，冠軍每人可獲獎金700萬元台幣；高市將加發國光獎章10%獎金，目前得知李凱威、張政禹皆設籍高市，可另外獲得70萬元台幣獎金。

運發局指出，此次世界棒球12強賽中華隊28人名單，代表高雄的台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清入選國手，此外，陳晨威、陳傑憲 、黃子鵬、李凱威、張政禹等皆是出生或於高市就學的選手，這也可看見高市棒球基層實力堅強，助攻中華隊好表現。