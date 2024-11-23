我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常住海外仍要繳健保費 台衛福部長：這樣才公平

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

常住海外照樣要乖乖繳健保費 台衛福部長：這樣才公平

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣衛福部長邱泰源今表示，基本上台灣民眾都應該加入健保，才合乎公平原則。(記者陳正興／攝影)
台灣衛福部長邱泰源今表示，基本上台灣民眾都應該加入健保，才合乎公平原則。(記者陳正興／攝影)

台灣健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部昨預告，12月23日起旅外國人健保不可停保，出國逾6個月仍要繳費，衛福部長邱泰源今表示，2年來徵詢很多專家意見，基本上台灣民眾都應該加入健保，才合乎公平原則，因為上路時間剩1個月，會快馬加鞭執行，且有納保的話，國外使用的醫療服務，也可依規定申報、核退相關款項。

根據現行健保停復保制度，台灣民眾若預定出國6個月以上，皆可辦理停保，回台再復保，引發部分人士遭批評「回台爽用健保」等爭議；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保，不過憲法法庭在2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

邱泰源今天針對此事表示，因為憲法法庭宣告法律不夠完備，所以這段時間有徵詢許多專家的建議，大致上都偏向讓制度恢復公平，台灣民眾應加入健保才符合相關原則，不過現在還在預告階段，民眾有意見都可反應。

畢竟期限快到了，「我們都快馬加鞭」，邱泰源強調，納保能較完整地合乎全民健保的制度，且繳納健保費，台灣民眾如在海外有接受醫療，產生的費用即能依規定申報，核退相關費用。

施行細則修法緣起於，在台灣有戶籍的李女自2002年間長期居留海外，每年農曆春節才返台，陪伴父親過節後即出境，健保署通知依規定辦理復保，李女未處理後，健保署於2005年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的保險費。  

李女不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲。憲法法庭於2022年12月23日判決，健保停復保制違反法律保留原則違憲，若仍認有維持此制度必要性，應該以法律或法律明確授權的命令訂定，並給予相關機關檢討期，否則應於2年後失效。

健保 保費 保險

上一則

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

下一則

薄瓜瓜大婚／喜宴濃濃中國風 出動黑傘人牆防賓客曝光

延伸閱讀

健保12月23日廢停復保 長期旅外也要繳 估增24億收入

健保12月23日廢停復保 長期旅外也要繳 估增24億收入
長青保險每周三次紅藍卡說明會 蒙市加2場

長青保險每周三次紅藍卡說明會 蒙市加2場
HealthCare.gov公開投保登記已開始財政補助每5人中有4人可以找到每月保費10元的保險計畫

HealthCare.gov公開投保登記已開始財政補助每5人中有4人可以找到每月保費10元的保險計畫
QA／長期旅外也要繳 台灣健保12/23「廢止停復保」

QA／長期旅外也要繳 台灣健保12/23「廢止停復保」

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息