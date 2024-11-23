常住海外照樣要乖乖繳健保費 台衛福部長：這樣才公平

台灣衛福部長邱泰源今表示，基本上台灣民眾都應該加入健保，才合乎公平原則。(記者陳正興／攝影)

台灣健保 「停復保」制度將走入歷史，衛福部昨預告，12月23日起旅外國人健保不可停保，出國逾6個月仍要繳費，衛福部長邱泰源今表示，2年來徵詢很多專家意見，基本上台灣民眾都應該加入健保，才合乎公平原則，因為上路時間剩1個月，會快馬加鞭執行，且有納保的話，國外使用的醫療服務，也可依規定申報、核退相關款項。

根據現行健保停復保制度，台灣民眾若預定出國6個月以上，皆可辦理停保，回台再復保，引發部分人士遭批評「回台爽用健保」等爭議；曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保，不過憲法法庭在2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。

邱泰源今天針對此事表示，因為憲法法庭宣告法律不夠完備，所以這段時間有徵詢許多專家的建議，大致上都偏向讓制度恢復公平，台灣民眾應加入健保才符合相關原則，不過現在還在預告階段，民眾有意見都可反應。

畢竟期限快到了，「我們都快馬加鞭」，邱泰源強調，納保能較完整地合乎全民健保的制度，且繳納健保費 ，台灣民眾如在海外有接受醫療，產生的費用即能依規定申報，核退相關費用。

施行細則修法緣起於，在台灣有戶籍的李女自2002年間長期居留海外，每年農曆春節才返台，陪伴父親過節後即出境，健保署通知依規定辦理復保，李女未處理後，健保署於2005年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的保險 費。

李女不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲。憲法法庭於2022年12月23日判決，健保停復保制違反法律保留原則違憲，若仍認有維持此制度必要性，應該以法律或法律明確授權的命令訂定，並給予相關機關檢討期，否則應於2年後失效。