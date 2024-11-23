我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

看護、朋友或鄰居…準退休族突破傳統 規劃與新家人共老

記者陳雨鑫／台北23日電
台灣愈來愈多「準退休族」發起老後不一定要與家人同住，開始籌畫與「非親人」一起共老。（新華社）
台灣愈來愈多「準退休族」發起老後不一定要與家人同住，開始籌畫與「非親人」一起共老。（新華社）

台灣平均餘命突破80歲，百歲人生指日可待，生命歷程拉長，「延遲轉大人」也讓老後生活難依循過往模式，少子化、單身族和獨居比率增加，愈來愈多「準退休族」發起老後不一定要與家人同住，開始籌畫與「非親人」一起共老；也有人擔心老後無人照顧，展開將外籍看護納入新家人的計畫。

出社會、成家立業、生子撫養、退休，老後生活由子女奉養，這種傳統的人生既定模式，近年已逐漸被打破。選擇不婚不生的人增加，喪偶、婆媳問題或遭子女啃老事件層出不窮，想要尋求傳統模式走進老後人生，並不容易。

根據內政部統計，僅一名65歲老人獨居戶數，在2013年是29.4萬戶，今年6月已有57.2萬戶，11年翻倍成長；去年底平均每戶人口數量僅剩下2.53人，人數再創歷史新低。家庭人數減少，獨居戶增加，台灣社會變遷基本調查顯示，50歲以上單身人口的比率，自1996的2成6，2022年上升至3成5，且有逐年攀升趨勢。在缺乏家庭、伴侶或社會網絡支持的情況下，可能老後出現長照、善終誰來照顧的擔心與隱憂。

2024年退休力大調查也顯示，有緊密社交關係者，未滿30歲比率最高，但同一群人也認為自己不是那麼被需要，僅4成4認為自己有被需要的關係；女性有緊密社交關係和被需要的比率皆高於男性；持續結交新朋友比率，以30至39歲的3成5最低。

家總會秘書長陳景寧指出，未來的新家人與照顧關係，必須多層次思考，除了個人與家庭，還要加入社群、社區、企業與國家。國家指多元長照服務，解放親屬扶養義務；居住的社區應成為相互幫助與照顧的主力，降低獨居風險。

陳景寧也說，高齡社會也不應放棄高齡者，職場應對高齡者更為友善，讓他們能力再造，繼續服務；在家庭中，有能力者或有意願者，透過協議達到照顧目標，再來個人得學習聰明照顧自己。

陳景寧說，未來「非親屬關係」的照顧者，將扮演重要角色，如外籍看護、朋友、鄰居，即將退休的「準退休族」。她建議，從現在起，開始布建老後「新家人」網絡，從職場中找對退休想法類似的友人，願意同住在同一社區中，相互照應的朋友等。

四、五年級生多認為自己是「孝順的最後一代、被棄養的第一代」，陳景寧強調，認清事實並適應新時代才是解方。長照制度推動至今超過10年，唯有家人才能照顧的觀念雖有所鬆動，但要將家人委託給他人照顧時，還是會經過孝道掙扎期，她認為，照顧不能假以他人之手的觀念，需徹底被改變。

政府至今鼓吹孝行，年年舉辦孝行獎，過分強調孝道與照顧的關係。陳景寧舉例，一位孝行獎得獎人擔任保全，扛起全家經濟重擔，還得照顧95歲失智父親及身體欠佳的母親，哥哥罹癌後，他也肩負照顧責任。雖然當事人認為自己得回報父母，但他的承擔已超過負荷，讓人不捨。

建立新家人關係，陳景寧提醒，千萬別偷懶不做，在可預見的未來，人口減少，想妥適照顧自己老後得自立自強，交朋友很重要，必要時也得思考，如何與外籍看護一起建立新家人關係。

2024退休力關鍵數字
2024退休力關鍵數字

退休 長照 內政部

上一則

「財經小內閣」國發會也傳霸凌 現、離職員工千字文投訴

下一則

台機場禁多元計程車 旅客不能預約Uber 苦苓：世界罕見

延伸閱讀

研究：自來水以氯胺消毒恐生有毒副產品 應立即調查

研究：自來水以氯胺消毒恐生有毒副產品 應立即調查
委國暴力黑幫勢力蔓延16州 地盤涵蓋美國半數人口

委國暴力黑幫勢力蔓延16州 地盤涵蓋美國半數人口
愈來愈多銀髮族退休後南遷陽光帶 就近照顧孫輩又減少開銷

愈來愈多銀髮族退休後南遷陽光帶 就近照顧孫輩又減少開銷
人口販喊話無證客：川普上台前快入境美國

人口販喊話無證客：川普上台前快入境美國

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息