看護、朋友或鄰居…準退休族突破傳統 規劃與新家人共老

台灣愈來愈多「準退休族」發起老後不一定要與家人同住，開始籌畫與「非親人」一起共老。（新華社）

台灣平均餘命突破80歲，百歲人生指日可待，生命歷程拉長，「延遲轉大人」也讓老後生活難依循過往模式，少子化、單身族和獨居比率增加，愈來愈多「準退休 族」發起老後不一定要與家人同住，開始籌畫與「非親人」一起共老；也有人擔心老後無人照顧，展開將外籍看護納入新家人的計畫。

出社會、成家立業、生子撫養、退休，老後生活由子女奉養，這種傳統的人生既定模式，近年已逐漸被打破。選擇不婚不生的人增加，喪偶、婆媳問題或遭子女啃老事件層出不窮，想要尋求傳統模式走進老後人生，並不容易。

根據內政部 統計，僅一名65歲老人獨居戶數，在2013年是29.4萬戶，今年6月已有57.2萬戶，11年翻倍成長；去年底平均每戶人口數量僅剩下2.53人，人數再創歷史新低。家庭人數減少，獨居戶增加，台灣社會變遷基本調查顯示，50歲以上單身人口的比率，自1996的2成6，2022年上升至3成5，且有逐年攀升趨勢。在缺乏家庭、伴侶或社會網絡支持的情況下，可能老後出現長照 、善終誰來照顧的擔心與隱憂。

2024年退休力大調查也顯示，有緊密社交關係者，未滿30歲比率最高，但同一群人也認為自己不是那麼被需要，僅4成4認為自己有被需要的關係；女性有緊密社交關係和被需要的比率皆高於男性；持續結交新朋友比率，以30至39歲的3成5最低。

家總會秘書長陳景寧指出，未來的新家人與照顧關係，必須多層次思考，除了個人與家庭，還要加入社群、社區、企業與國家。國家指多元長照服務，解放親屬扶養義務；居住的社區應成為相互幫助與照顧的主力，降低獨居風險。

陳景寧也說，高齡社會也不應放棄高齡者，職場應對高齡者更為友善，讓他們能力再造，繼續服務；在家庭中，有能力者或有意願者，透過協議達到照顧目標，再來個人得學習聰明照顧自己。

陳景寧說，未來「非親屬關係」的照顧者，將扮演重要角色，如外籍看護、朋友、鄰居，即將退休的「準退休族」。她建議，從現在起，開始布建老後「新家人」網絡，從職場中找對退休想法類似的友人，願意同住在同一社區中，相互照應的朋友等。

四、五年級生多認為自己是「孝順的最後一代、被棄養的第一代」，陳景寧強調，認清事實並適應新時代才是解方。長照制度推動至今超過10年，唯有家人才能照顧的觀念雖有所鬆動，但要將家人委託給他人照顧時，還是會經過孝道掙扎期，她認為，照顧不能假以他人之手的觀念，需徹底被改變。

政府至今鼓吹孝行，年年舉辦孝行獎，過分強調孝道與照顧的關係。陳景寧舉例，一位孝行獎得獎人擔任保全，扛起全家經濟重擔，還得照顧95歲失智父親及身體欠佳的母親，哥哥罹癌後，他也肩負照顧責任。雖然當事人認為自己得回報父母，但他的承擔已超過負荷，讓人不捨。