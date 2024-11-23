京華城案涉行賄 沈慶京心腹朱亞虎「完全認罪」200萬交保

京華城案「完全認罪」，朱亞虎以200萬元台幣交保，上車前還客氣與媒體敬禮致意。（記者王長鼎／攝影）

台北地檢署偵辦京華城容積率案，鼎越開發前董事長朱亞虎偵查中認罪，坦承替威京集團主席沈慶京行賄民眾黨主席柯文哲 ，手法是變相以政治獻金捐贈，檢察官考量朱「完全認罪」，聲請200萬元（台幣，下同，約6.14萬美元）具保停押，朱亞虎昨在兒子接送下離開台北看守所，上車前向媒體致意。

另外，在押的柯文哲「大帳房」李文宗始終否認收受京華城賄賂，北檢認為，李文宗涉違背職務收賄罪、公益侵占與背信罪，羈押後六度提訊使其陳述意見及答辯，但因與共犯或證人供述有歧異，且尚有「橘子」許芷瑜滯留境外，有串供之虞聲請延長羈押二個月。

法院排訂本月26下午2時開庭訊問，正式開庭前加開閱卷庭；檢察官聲請限制閱卷，即閱卷時只能手抄筆記於筆記紙上，筆記紙於延押庭訊問結束需交回本院，且卷證不能複製、攝影。

檢方認為，朱亞虎為沈慶京心腹，沈慶京為使京華城容積率從672％增加為840％，透過朱亞虎出面以威京集團旗下企業七名董監事名義，捐款210萬「政治獻金」給民眾黨，實則是作為答謝柯文哲協助的「前金」，朱亞虎曾傳訊息給李文宗說「七人210好了，感謝560」。

據調查，沈慶京起先對於京華城容積率從392％增加為560％並不滿足，他的目標是840％，因此另有1500萬元行賄柯文哲作為「後謝」，鼎越開發在柯文哲協助下額外獲20％容積獎勵率，不正利益111億餘元。