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健保12月23日廢停復保 長期旅外也要繳 估增24億收入

記者李青縈／台北23日電
衛福部22日預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，將取消停復保制度，預告期共兩周，要在12月23日前讓舊法落日。（本報資料照片）
衛福部22日預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，將取消停復保制度，預告期共兩周，要在12月23日前讓舊法落日。（本報資料照片）

健保「停復保」制度將走入歷史，衛福部預告修正「全民健康保險法施行細則」，刪除停復保相關條文4條，增加一條過渡條款，為落實強制納保、公平健保資源等，廢除健保法施行細則39條，12月23日之後將不再有停復保制度，國人出國即使超過6個月，需持續繳納健保費，不再容許先停保，返國後復保。

長期定居在中國大陸的藝人黃安，時常在網路發文貶低台灣，但因持中華民國護照，只要生病就會返台使用健保資源，引發爭議。

健保法現行規定為，預計出國6個月以上者可申請停保，期間可免繳保費，一入境即自動復保，返國復保屆滿3個月，可再辦理停保。除了出國6個月以上的國人，失蹤未滿6個月者，其家屬也可辦理停保。

憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制違反法律保留原則違憲，若仍認有維持此制度必要性，應該以法律或法律明確授權的命令訂定，並給予相關機關檢討期，否則應於2年後失效。

衛福部昨預告「全民健康保險法施行細則」部分條文修正草案，預告期為2周，預告期若無異議，12月23日起廢止停復保制度。衛福部社會保險司長劉玉娟表示，修正草案除了刪除停復保的相關制度，還加上過渡條文，今年12月22日前，已辦理停保者，12月23日後，應於「返國當天」依規定辦理復保，復保後，不再受理停保。新制將於12月23日上路，該日起，即使國人出國超過6個月，一樣要繳納健保費用，讓全體國人履行義務恢復一致。

健保署長石崇良說，停保適用的兩類對象，失蹤或出國超過6個月者，其中出國辦理停保者為大宗，據統計，目前已辦理停保者有21萬人，新制上路後，21萬人若返國需依規定繳交健保費，估計健保可增加24億台幣（約7400萬美元）收入。

醫改會研發組副組長吳奎彥表示，肯定政府此次作為，呼籲政策變更應該完善通知民眾，而非只有1個公文通知，應該讓海外國人充分了解新制，避免不知情而引發爭議。

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