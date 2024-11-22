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薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調在台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，新人婚禮今(23)天將在「The One南園人文客棧」舉辦，不過婚禮保密到家，就連工作人員都被下封口令，甚至為防外界拍攝，傳出會場已搭起棚架。

據了解，南園從上周四薄瓜瓜婚宴消息傳出後便開始全員備戰，甚至在周五下午更召開內部高階主管會議，要求當天負責婚禮的所有工作人員要簽下「保密協議」，同時各主管為了婚禮籌備，都必須暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成女方家長要求的「低調保密」任務。

從昨天開始，南園已可見到大大小小出入的施工車輛，不過工作人員全都被下封口令，絲毫不透露婚禮準備進度，不過傳出因婚禮有戶外儀式橋段，為了防止外界利用空拍機一窺新人婚禮，南園更直接請來棚架公司，直接在婚宴舉辦的庭閣外，搭起棚架遮擋外界視線。

喜宴細節幾乎是用「國安等級」的規格保密到家，就連警方同樣也被下封口令，不過下命令的單位並非是南園，而是負責薄瓜瓜來台行蹤掌握的國安單位，國安單位要求地方必須出動警力部署維安，就怕因薄瓜瓜敏感身分而發生任何不必要的節外生枝。

出入南園的人車都受管制，全部需經仔細核對身分才會放行。(記者黃仲裕／攝影)
出入南園的人車都受管制，全部需經仔細核對身分才會放行。(記者黃仲裕／攝影)
薄瓜瓜宴客地點南園面積達27公頃，三面環山，隱密性高。(記者黃仲裕／攝影)
薄瓜瓜宴客地點南園面積達27公頃，三面環山，隱密性高。(記者黃仲裕／攝影)

薄瓜瓜 薄熙來 中共

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