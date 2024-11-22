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QA／長期旅外也要繳 台灣健保12/23「廢止停復保」

中央社台北22日電
衛福部將自12月23日起廢止健保停復保。(本報資料照片)
衛福部將自12月23日起廢止健保停復保。(本報資料照片)

衛福部22日預告健保法施行細則部分條文修正草案，自12月23日起廢止健保停復保。停復保制度為何、以後旅外國人健保資格怎麼算、在海外能否用健保，帶您一次看。

Ｑ：現行健保停復保規定為何？

Ａ：根據現行規定，健保保險對象若失蹤未滿6個月；或預定出國6個月以上者，可以辦理停保，暫停繳納保險費，停保期間其眷屬應該改以其他身分投保。不過曾辦理出國停保者，應於返國復保後屆滿3個月，始得再次辦理停保。

Ｑ：為什麼會要修施行細則？

Ａ：在台灣有戶籍的李女自民國91年間即長期居留國外，每年農曆春節才返國，陪伴父親過節後即出境，健保署通知李女依規定辦理復保，李女未處理後，健保署於民國104年核定李女復保、停保日期，並要求李女繳交復保至停保期間的保險費。

李女不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲。憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制違反法律保留原則違憲，若仍認有維持此制度必要性，應該以法律或法律明確授權的命令訂定，並給予相關機關檢討期，否則應於2年後失效。

Ｑ：施行細則修訂後規定？

Ａ：衛生福利部今天預告修正「全民健康保險法施行細則」部分條文草案，預計自12月23日起廢止停復保制度，預告期2週。社會保險司長劉玉娟接受媒體電訪說明，屆時擁有中華民國戶籍者，即使出國超過6個月，仍與其他人一樣要繳納保費。

草案中並訂定過渡條款，在今年12月22日前已辦理停保者，維持停保，但應於返國當日復保，且復保後不再可停保。政府駐外人員及其隨行之配偶、子女，亦應於返國之日辦理復保，復保後不再辦理停保。

劉玉娟表示，細則修正後，將回歸健保法原本規定，全體國民權利義務一致，也較符合健保法「強制性社會保險」精神，希望大家都在公平的風險分擔下，一起繳納保費、盡義務。

Ｑ：這次修法影響多少人？

Ａ：全民健康保險署長石崇良今天對媒體表示，目前停保有效者共約有21萬人，多數是海外僑胞、另有一部分是出國念書的民眾；換算下來，若這些人沒有停保，健保保費每年收入約新台幣23億元。

Ｑ：如果長年旅居國外，會無限期持續繳健保費嗎？

Ａ：依「戶籍法」第16條第3項規定，國人出境2年以上，應為遷出登記。出境逾2年戶籍被遷出國外者，若欲辦理遷入（恢復戶籍）登記，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，並備齊國民身分證、遷入地戶口名簿及前開護照等資料，由本人、戶長或委託他人至遷入地戶政事務所辦理，當日即可完成登記。

石崇良說明，未來旅外者健保資格就會隨戶籍遷入遷出調整，自戶籍遷出國外、在台灣沒有戶籍當天開始，自健保「退保」。

至於恢復健保身分時間，則因返國時間有不同。石崇良說，若國人在退保當天起算2年內恢復戶籍，登記戶籍當天開始，即為健保強制保險對象；但若從遷出退保當天起算超過2年（即出國超過4年），才回來設戶籍，就要從登記戶籍開始起算6個月，才能再投保。

Ｑ：人在國外就完全用不到健保嗎？

Ａ：根據健保規定，保險對象如到國外、中國大陸地區旅遊或處理事務，臨時發生不可預期的緊急傷病或緊急生育情事，必須在當地醫療院所立即就醫時，可在急診、門診治療當日或出院日起算6個月內，檢具書據，向健保申請核退醫療費用。

健保

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