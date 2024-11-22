外交部：台盼在烏克蘭設代表處 不涉敏感軍援

外交部政務次長吳志中表示，台灣想在烏克蘭設代表處。（本報資料照片）

路透21日報導，台外交部政務次長吳志中20日出訪德國柏林時對路透表示，有鑒於軍援烏克蘭 「太敏感」，因此台灣並未涉入。但他表示，台灣想在烏克蘭設代表處。

吳志中說，由於中國大陸與俄國 合作，而俄烏戰爭仍在持續，即使烏克蘭得到台灣支持時，也感覺到來自中國的敵意，「所以烏克蘭對烏台關係非常謹慎」。烏克蘭內部懼怕一旦觸怒中國，恐導致中俄進一步聯手。

吳志中提到，台灣正聚焦透過烏克蘭的鄰國，發展台烏關係並提供人道援助。不過軍事援助還是太敏感。

國防部長顧立雄上周被問到國軍除役的美式鷹式防空飛彈是否將移轉給烏克蘭時答道，由美國自行決定要如何處理。路透報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣已提供烏克蘭「堅定的精神支持」。

台灣已提供數百萬人道援助給烏克蘭難民，並加入西方國家為首的對俄制裁。儘管台灣有幾位高官已直接和烏克蘭一些市長談話，至今雙方政府仍未承認有直接接觸。

梵蒂岡是台灣目前唯一的歐洲邦交 國，但台灣在許多歐洲國家設有實質上的大使館，包括俄國，惟其中沒有烏克蘭。中國常譴責台灣與其他國家間的任何形式互動；立陶宛2021年同意台灣在其首都維爾紐斯設代表處而惹惱北京。

吳志中表示，「我們正盡最大努力發展台烏關係，但目前我們還沒到設處的地步」。