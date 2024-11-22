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續編34億經費…Taiwan Plus成效差 文化部長也說不滿意

記者陳宛茜／台北22日電
部長成箭靶 TaiwanPlus的爭議最近讓文化部長李遠成為箭靶。（記者林澔一／攝影）
部長成箭靶 TaiwanPlus的爭議最近讓文化部長李遠成為箭靶。（記者林澔一／攝影）

由公視經營的國際影音平台Taiwan Plus成立三年屢遭質疑成效不彰，明年度起續編三年經費34億（台幣，下同，約1.04億美元），遭質疑有浪費公帑之嫌，在野黨揚言要砍Taiwan Plus預算。文化部長李遠坦言，對於Taiwan Plus成效不滿意，不過「想再給他們一點時間」。

文化部長李遠昨赴立院報告文化部明年預算，多位立委指出Taiwan Plus成立三年，App下載次數僅17萬次，歐美地區觀看率偏低，國際擴散成效不佳。其中Taiwan Plus報導美國大選時，提及美國總統當選人川普時使用「重刑犯」一詞引發爭議，遭立委批是外交豬隊友。

李遠表示，公視Taiwan Plus成立才三年，流量已達2億，粉專有100萬粉絲，九成為海外。而在這幾年的努力下，Taiwan Plus已在北美落地；在亞洲，印度、馬來西亞也進入到國際頻道。至於歐洲，Taiwan Plus已與歐洲整合媒體服務商合作，談成在歐洲的國際頻道上架，一起上架了有BBC、CNN、半島電視台、彭博社等，「外界得到的資訊跟實際的情況落差很大」。

李遠說，不滿意Taiwan Plus的成效，但他了解Taiwan Plus的努力與轉變，「想再給一點時間」。洪孟楷、萬美玲、林倩綺提案要求，文化部一個月內提出Taiwan Plus檢討計畫報告。

Taiwan Plus報導美國大選時，提及川普時使用「重刑犯」詞彙引發爭議下架，公視隨後提出檢討報告。李遠說，對檢討報告不太滿意，覺得「還是找了一些藉口」，但文化部不能干預。

公視董事長胡元輝則說，「美國也有多家媒體將「重刑犯」入標題，但敘述脈絡須更妥善，已成立專案小組檢視核稿流程。

國民黨立委柯志恩日前揭露公視與華視共同投資AI新創與活動執行公司3000萬元，多位立委質疑，公視本業都做不好，卻在連年虧損之餘，還要進行非本業投資，是否是為了安插高薪人事？

胡元輝表示，投資此計畫是為了公廣集團數位轉型，不能因為虧損而停止往前走。

台北中國時報報導，柯志恩與藍委葉元之都質疑，公廣集團祕密召開「創新創業」會議，要求與會董事簽保密協議，不得對外發言，公廣集團豈是祕密組織？進行黑箱作業？要求應公開當日會議記錄，對此李遠承諾「同意公開」。

胡元輝會後則補充指出，新創公司是經董事會同意才進行，與會記錄也都公開透明，只是考量商業市場競爭，部分資料採取機密作業，整個案子討論完仍會向社會公開。

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