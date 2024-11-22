人力銀行：台今年勞工平均年薪80.2萬 近半企業明年將加薪

2024年薪前5高產業 製表／賴昭穎

全台千萬名勞工 今年「薪情」如何？104人力銀行調查顯示，整體年薪平均80.2萬元（台幣，下同，約2.46萬美元），半導體以平均103.5萬元、八連霸，其次是電信及通訊業95.1萬元。

至於「工程類」前五大高薪職務都與AI 相關，例如類比IC設計、數位IC設計工程師等，年薪都超過157萬元。「非工程類」的三大高薪職務，分別是不動產經紀人平均年薪152.1萬元、專利師110.3萬元、汽車銷售人員與通路開發員104萬元。

至於年終獎金，今年幾乎人人有獎，99.5%企業預期有年終，平均發放1.12個月，以金融業平均1.88個月最髙，連續13年稱霸；電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄昨天表示，雖然預估今年經濟成長率3.9%優於去年，但產業景氣冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放年終月數並未大幅提升，回看近十年預估當年度發放狀況，1.12個月僅在中段班。

鍾文雄分析，景氣雖走出谷底，但並非所有產業全面繁榮，使得年終僅較去年小幅增加，高薪產業則高度集中於受惠於AI熱潮的科技業，非工程職業想拚高薪，業務力成為關鍵。調查發現，今年五大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業布局海外，外派機會多、墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業等四個都是科技相關產業。

此外，明年軍公教將調薪3%，是否會帶動企業加薪？鍾文雄說，缺工讓願意調薪企業比率增加，但明年企業預期調薪幅度3.2%相對保守，和今年持平。

調查顯示，49.9%企業預期明年會調薪，平均調薪3.2%，以今年平均月薪4.7萬元換算，明年平均每月加薪1491元，比今年多60元。

鍾文雄說，缺工大環境，企業若不祭出調薪，薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得明年接近半數的企業願意調薪比率，創十年新高。

依產業來看，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比率與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。