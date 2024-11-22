台健保停復保12月23日恐失效 之後不管有無出國都需繳保費

健保卡示意圖。(記者張議晨/攝影)

憲法法庭先前判決，健保 出國停復保制度未以法律規定違憲，若不修「健保法」，相關規定12月23日即失效；據了解，衛福部決定不修法，讓停復保失效；台灣民眾不管有無出國，都需續繳保費 。而失效期前已申請停保者，可繼續停保，但一入境就復保，不溯及既往追討保費。

憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。衛福部曾研擬兩修正方向，一是不修法，全面廢除停復保制度，另一個則是特殊例外對象才可停復保；據台北中國時報報導，距離憲法法庭所判的失效日期只剩1個月，衛福部決定讓停復保走入歷史，但也研擬過渡措施。

12月23日前辦理停保者仍可復保，出於信賴保護原則不溯及既往，因此不會追討保費；12月23日以後，則不能再辦理停保，不論身分，所有國人都要持續繳保費，除非2年不回國遭除籍，或失蹤滿半年被退保。

據了解，目前停復保相關規定僅出國6個月以上、失蹤6個月內者適用，前者是一入境就自動復保，後者是尋獲後立刻復保。然而，該作法卻衍生出許多爭議，且旅外國人出國停保，有需要時再返台復保，使用健保資源看病，也常引起在台國人不滿。

日前台灣健保署針對出國停保規定提出詳細說明，強調只要依規定辦理，無論出境多久，返台後都能順利復保。當停保原因消失後，投保單位只需填寫「復保申報表」並送交健保署各分區業務組即可辦理。

值得注意的是，如有短期再出國的需求，必須先復保滿3個月才能再次申請停保，且這3個月期間需正常繳納保費。若出國未滿6個月就返台，則必須註銷原有的停保紀錄，並補繳停保期間的所有保費，此情況將視同未曾辦理停保。

此外，補充保費制度上路11年，即將出現重大變革。衛福部健保署長石崇良昨天證實，已著手研擬「健保法」修法，預計補充保費費率調整與一般保費脫鉤，且針對6種補充保費項目制定不同費率，並討論新增房屋轉售、證券 交易等項目，新制有望2年後上路。