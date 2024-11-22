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新聞評論／民進黨長期執政種惡因 勞部顢頇只是冰山一角

聯合報社論
時代力量21日與民眾到勞動部舉黑布抗議霸凌死亡案。(記者曾原信／攝影)
時代力量21日與民眾到勞動部舉黑布抗議霸凌死亡案。(記者曾原信／攝影)

一名勞動部工程師在辦公室輕生，引爆一場職場霸凌風波；勞動部的調查卻官官相護、黑白不分，從而引發更大的社會議論。令人錯愕的是，霸凌者北分署長謝宜容堅不認錯，處理無能的勞動部長何佩珊則數度淚灑國會，自行請辭。接著，行政院長卓榮泰哽咽道歉，賴總統也在臉書致歉。一件霸凌案處理得如此荒腔走板，政治私心畢露，還要總統和閣揆道歉善後，這個政府還有維護正義的能力嗎？

回顧此一事件的轉折，人們看到，謝宜容之所以敢如此跋扈，是因為她有署長蔡孟良的提拔，有次長許傳盛的相罩，更是前部長許銘春的人馬。這夥人，皆與「菊系」沾親帶故，即可見勞動部被民進黨派系把持得多麼嚴密。現任部長何佩珊雖是柯建銘人馬，但同屬「新系」，處理此事瞻前顧後，除了貽誤時機，更嚴重錯失還原真相與追求正義的目標。

5月何佩珊出任部長，外界即不看好，認為她格局和歷練不足。經過此事，果然印證此一質疑不差，她的處理毫無章法，完全亂了方寸。其間，她還曾致電民進黨副秘書長何博文，要求關注此案的民進黨新北議員李宇翔放緩力道。可見，何佩珊關切的只是如何轉移此案的社會壓力，而不是如何秉公處理。

更令人驚訝的是，何佩珊提出調查報告後在立院備詢，竟反指文官體系有著「難以掌控的陋習」，出自「不曾想像的邪惡」。一名新科部長，竟把公務人員當成「邪惡的存在」，這實在是讓人難以置信的事。也難怪，勞動部的調查報告，稱謝宜容的咆哮、怒罵、貶低同仁的行為「目的良善」，還說無法證明該公務員輕生與霸凌有關。原因就在，何佩珊基本上把文官體系當成敵對對手，質疑基層公務員的邪惡本質；她渾然忘了，自己身為政務官，應如何盡到善良領導者的責任。結果，便是本末倒置，自己成了邪惡霸凌者的幫凶而不自知。

過去25年，台灣有17年是民進黨執政。換言之，如果我們的文官體系有什麼「邪惡」的存在，民進黨也貢獻了17年的教養。但綠營的思維，卻似乎想把這種邪惡推給國民黨長期執政種下的惡因；包括何佩珊在內，都忘了綠營自己走過的路。尤其，像勞動部這樣，長年是新系或菊系當家，上上下下安插著自己的人馬；與此同時，還放任沾親帶故的官員苛虐體系內文官。那位輕生的公務員，長期每天工作超過14小時，卻被迫偽刷卡假裝未超時工作。由此看，邪惡的是長官，而不是部屬！

任何有點人性的政務官，遇上職場霸凌導致輕生的事件，該做的就是盡快找出真相，讓正義見光。但在勞動部這個案子中，幾名高官卻始終虛與委蛇，目的只在袒護自己派系人馬，然後編出長串民眾難以置信的故事，還宣稱是「專業術語」。何佩珊不只讓勞動部鬧了笑話，更讓卓內閣難堪，也使賴總統臉上無光。原因是，政府用人之草率拙劣，官員處事之顢頇無能，全都攤在陽光下，讓人民看透透！

從這件個案看，謝宜容的冷血，來自長官的包庇縱容；何佩珊的顢頇，反映了政府用人的錯置；勞動部的失能，則暴露了民進黨派系治國的腐蝕。理論上，勞動部應該是最貼近社會基層的政府機構；誰料，其高階長官竟對部內文官充滿歧視與敵意。在這種情況下，它還有心思為勞工爭取權益嗎？

何佩珊的不適任，已不證自明，卓榮泰沒必要再加慰留。但這只是冰山一角，其他部會的病態何時會爆發，才是卓揆要小心的事！(轉載自聯合報社論)

民進黨 歧視 國民黨

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