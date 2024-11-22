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職場霸凌發酵 台電被爆連2年有員工跳樓「都被掩蓋」

記者陳儷方／台北22日電
爆料者指出，台電已發生好幾起職場霸凌跳樓事件，都被掩蓋下來。(本報資料照片)
爆料者指出，台電已發生好幾起職場霸凌跳樓事件，都被掩蓋下來。(本報資料照片)

勞動部北分署長官涉嫌霸凌部屬逼得公務員輕生，職場霸凌議題發酵，現在傳出國營事業也有數起員工輕生事件，爆料者指出，台電已發生好幾個跳樓事件，都被掩蓋下來。

據爆料者表示，台電大樓去年4月有核能部門員工墜樓輕生，消息全被封鎖。台電證實確有此事，但強調主要是員工個人心理狀況導致。今年5月，台電北市區營業處也發生墜樓事故，消息則有見諸媒體，並且在ptt上引發長串討論，北市區處經了解後表示，應為員工心理狀況與職場霸凌無關。

2020年7月有台電深變電所維護課技術員在宿舍墜樓，家屬向監察院陳情指出，劉姓員工已63歲，在退休前跳樓，家屬認為與職場霸凌有關，監委調查後，要求台電檢討改進變電所相關機制，以及落實預防職場不法侵害等缺失。

監委2022年的調查報告指出，職業安全衛生法及施行細則所定的預防職場不法侵害妥為規劃內容，應包含「依工作適性適當調整人力」等，另依台電規定，當員工執行職務顯有遭受不法侵害之虞，或已遭受不法侵害，直屬主管可報請處理。台電除應落實機關申訴及「同心園地」機制外，直屬主管更應具敏感度，主動積極報請處理，以採必要的預防措施。

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