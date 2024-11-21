核四用地「不准予廢止徵收」 遭反核民團批騙選票

內政部土地徵收審議小組審議廢止核四徵收土地申請案，審議結果仍是「不准予廢止徵收」。（記者邱瑞杰／攝影）

核四封存逾10年，內政部 土地徵收審議小組昨審議廢止核四徵收土地申請案，審議小組認為，現況維持封存狀態管理使用中，仍有使用需求，決議「不准予廢止徵收」。拆核四促進會總幹事楊木火得知結果，怒批民進黨 反核只是騙選票，還喊話賴清德 總統「何時廢核四？」

內政部地政司長王成機說，依土地徵收條例規定辦理，後續應以經濟部規畫為主。楊木火近日將控告行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝和台電董事長曾文生三人涉嫌瀆職，明知核四無法再使用，每年仍編列龐大的封存經費。

核四廠區靠近貢寮國小後山貢寮區社里段水返港小段8筆土地，原為陳姓地主所有，列為第3到第6部機組範圍，陳姓地主委託楊木火請求廢止台電當初為辦理核四廠工程徵收的土地，共0.9614公頃。

陳主張，原能會去年公告解除台電公司核四龍門電廠禁制區及低密度人口區、建廠執照2020年12月31日屆期失效等，認有情事變更情形，應予廢止徵收。

楊、陳兩人昨列席審議小組會議，說明後離場。楊說，核四啟封公投未通過，建廠執照已失效，沒有重新興建的機會；機組運轉能量全數喪失，也不可能重啟。說明過程中，楊及及台電不斷爭論，主張土地用不到就該歸還；台電則認為主體工程已興建，即便不運轉，也可做其他用途，無法廢止徵收要件。

審議小組表示，台電公司及新北市政府查明本案已依徵收計畫開始使用，現況維持封存狀態管理使用中，仍有使用需求，並無因情事變更、導致原徵土地的全部或一部分已無使用的必要情形，因此決議「不准予廢止徵收」。

對於審議結果，楊木火說，去年大選前，時任經濟部次長的曾文生12月26日找貢寮鄉親至經濟部開會，會中承諾「會依土地徵收條例第49條，廢止核四廠核能電廠用地。」正、副總統賴清德、蕭美琴的「終結核四音樂會」上，民進黨立委洪申翰也公開喊話「廢核四的最後一哩路，是賴清德當選總統」，現在賴已就任，「請問賴總統何時廢核四」？

楊木火感嘆，審議結果證明民進黨反核只是選舉時的武器，不是真正反核，只是為了騙選票，「會傷了民進黨基層的心」，核四繼續封存將導致國家資源嚴重浪費。