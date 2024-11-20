美大學選修 華語冷韓文熱 台灣韓文系也變搶手

目前全台三校的韓文相關學系中，招生和師資人數都是文化大學最多。（本報資料照片）

根據調查，美大學生近年來選修中文和日文人數下降，反觀韓文則大幅成長38.3%，台灣也不例外。台大韓文系早年被視為「轉系跳板」，近年大翻身，政大韓文系更成為外系生轉入的搶手科系，文大韓文系少子化下，年年滿招。學者分析是因為「文化折扣」發威。

反觀中國大陸外交形象不討喜，加上歐洲保守主義增長，導致近年學華語的非母語學生驟減。在海外擔任中文老師10年的藍筱琦，今年在英國學校教中文的工作，因為修課人數太少，課開不成。藍筱琦觀察，近年學中文的非母語學生減少非常多，評估是因爲大陸狼性外交形象不討喜，再加上歐洲保守主義增長，總之，影響到她的飯碗。

美國現代語言學會去年11月發布報告，從2016到2021年，全美高等教育院校註冊人數最多的前10種語言課中，除了韓語一枝獨秀，大幅成長近4成外，其他語言的註冊人數都顯著下跌。英國高等教育學生統計，2012至2021年之間，英國學生主修中文的人數減少31%。

致理科大應用英語系講座教授陳超明表示，學韓文的外國人增很多，應是韓國文化輸出的影響，這種「文化折扣」(cultural discount，指文化差異造成產品特色無法成功吸引其他文化的受眾)，對整合韓國文化的全球市場，非常快速、有效。反觀近年來，歐美國家跟大陸的關係產生變化，歐美公司派駐大陸的人員減少很多，「華語教師需求萎縮是必然」。

政大外語學院前院長張上冠表示，AI 的功能使得所有的外語學習受到影響，中文自不例外，再加上孔子學院遭抵制，影響力大不如前，大陸經濟面不佳，相關工作並不容易找到等，都讓外國學生失去過去學習中文的興趣。

早年韓文系多是「轉系跳板」，近年大翻身。政大韓文系主任陳慶智表示，200年初，因韓流興起，台韓經貿、文化交流興盛，近年韓文系幾乎無學生轉出，反而外系轉入學生增多。除了因韓劇 、K-pop流行等韓國大眾文化的影響外，相關就業 機會增加，是年輕人選擇韓文系的主因。

文大韓文系每年招生110人，在少子化下仍年年滿招。文大韓文系主任鄭潤道說，韓文系早年因較著重於政治國防方面，培養的韓文人才以公部門為主，近年台韓經貿往來頻繁，所需的語文人才很多。