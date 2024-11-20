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前分署長謝宜容半夜傳LINE要秒回 近2年81人離退

記者葉冠妤／台北20日電
勞動部北分署發生一名員工在辦公室輕生悲劇，傳出長期遭分署長謝宜容職場霸凌。立委王育敏質詢時列出該員的出勤紀錄，抨擊勞動部帶頭壓榨勞工。（記者林俊良／攝影）
勞動部北分署發生一名員工在辦公室輕生悲劇，傳出長期遭分署長謝宜容職場霸凌。立委王育敏質詢時列出該員的出勤紀錄，抨擊勞動部帶頭壓榨勞工。（記者林俊良／攝影）

勞動部調查吳姓公務員一案，雖無法證實吳員之死與職場霸凌有關，但從訪談及問卷都顯示北分署前署長謝宜容會咆哮、侮辱貶低下屬，更曾在半夜1時、清晨5時傳LINE交辦工作，要求同仁必須在10分鐘內回覆訊息，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響。勞動部也證實，謝任職分署長近兩年期間，離退人員高達81人，雖包括退休，仍有6人是主動降調其他機關。

調查報告指出，謝要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問，造成同仁恐慌。謝宜容解釋，下班或假日發文除有緊急事故，未要求同仁即時回應，但綜合訪談、匿名問卷回饋及相關事證，顯示謝確有不當指揮監督。

吳員輕生前10天，多為清晨5時許到班，晚間7、8點下班，每天工作逾12個小時，長期處於超時工作、工作量不合理、工作挫折感孤立無援、工作壓力過大。接受訪談的同仁推論壓垮駱駝的最後一根稻草應是10月30日前後，其負責的方案被退件，導致心情低落，自責是否工作能力不夠好，諸多工作壓力跟長期負擔過量，導致走上這條路；有同仁接受訪談時提及，吳員出事前曾說「若做不出來，我就自我了斷」，同仁沒聽到話中之話即時伸援感到難過與內疚。

同事不滿「惹事」的謝宜容神隱至今未出面道歉，且調職的職等未降，仍可能再任重要職務秋後算帳，更質疑檢調廉為何未調查謝被檢舉疑似涉及圖利犯行？

北分署員工2月向勞動部政務次長王安邦陳情，指謝宜容不只以言語辱罵、情緒爆衝、摔公文等方式霸凌員工，還涉及圖利。知情人士說，基層擔心循正式管道陳情會在分署被「吃」掉，因此遞交王安邦辦公室，王2月20日約談謝宜容，隔日謝卻發函北分署各科室警告「資安不得外洩」並追查告密者，秘書甚至被調離分署長室。

調查報告指出，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多人求助身心科接受治療。謝宜容接受調查時則自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但也自承說話音量大、情緒控管不佳。

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