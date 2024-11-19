波音、空巴拆分客機採購 華航董座強調無政治力介入

外傳中華航空將簽訂一項可能達到40億美元的長途客機訂單，並由美國航太巨擘波音與歐洲飛機製造商空中巴士拆分。中華航空示意圖。(本報資料照)

《路透》先前引用消息指出，中華航空將簽訂一項可能達到40億美元的長途客機訂單，並由美國航太巨擘波音 與歐洲飛機製造商空中巴士拆分，被外界解讀為政治考量。有立委今(20)於立法院質詢指出，波音近期有些爭議，質疑華航採購有政治力介入。對此，華航董事長謝世謙強調，採購沒有政治力，適合公司營運比較重要。

立委黃健豪指出，華航新機採購從空巴變成波音，但不同製造商的飛機有完全不同的系統，人員訓練及機組員安排會有許多不同，且波音近期有些爭議，最重要的應該還是安全，質疑採購是否有政治力介入？。

謝世謙指出，這筆採購沒有政治力，華航購機時都會請國外顧問公司評估，製造商的飛機都是好飛機，適合公司營運比較重要，現在華航空巴的飛機比波音多，其他很多航空公司都是各占一半。

另外，黃健豪也說，英國非營利獨立調查機構Skytrax公布2024年全球最佳航空公司排名，台灣長榮 航空較去年進步1名；星宇航空 進步4名，中華航空則退步3名。

謝世謙表示，華航這次沒有接受評鑑，但對於結果都尊重。現在華航老舊機型內裝較差，但新飛機都是符合標準，會等所有老舊機隊汰除，較有一致性時，再來參加評鑑。