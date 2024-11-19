我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

世界12強棒球預賽 中華7投聯手 史上首完封古巴

記者藍宗標、陳宛晶／台北19日電
中華隊18日擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後與中職會長蔡其昌（前排右七）、體育署長鄭世忠（前排右五）等人，在「就一起 前進東京」布條前開心合影。（記者侯永全／攝）
中華隊18日擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後與中職會長蔡其昌（前排右七）、體育署長鄭世忠（前排右五）等人，在「就一起 前進東京」布條前開心合影。（記者侯永全／攝）

中華隊昨天在世界12強棒球賽B組預賽最後1戰，全場動用7名投手，只被古巴隊揮出4支安打，一路封鎖對方攻勢，終場以2比0獲勝；這是中華隊在歷年一級國際賽，包括世界棒球經典賽、奧運、12強賽，史上首次完封勝「紅色閃電」，創下空前紀錄。中華隊今天將搭機前往日本打複賽。

「台古大戰」吸引近3萬1000名球迷湧進台北大巨蛋，中華隊預賽5戰合計超過15萬人次進場，中華隊總教練曾豪駒表示，預賽最後一戰，仍有這麼多球迷進場加油，吶喊、鼓勵全隊，非常感謝他們。

曾豪駒說：「古巴是強勁對手，形成低比分的比賽，守備和投手壓制力非常重要。」

中華隊首次前進12強賽四強，曾豪駒也強調，從現在開始進入下一個階段，會帶著球迷的期待，慢慢打出1場又1場精采的比賽。

B組已在前天確定由日本隊取得分組第一、中華隊分組第二，兩張晉級門票產生，中華隊昨天「消化試合」打線大搬風，讓前幾場較少出賽的選手上場磨刀，投手也以車輪戰應戰。

中華隊打線在第3局岳東華保送後，靠吉力吉撈．鞏冠2壘打開張分數；第4局則是1保送、2安打形成滿壘，包括戴培峰打向投手方向、跑出內野安打，張政禹2壘方向滾地球送回第二分，一路領先到比賽結束。

12強預賽全部結束，日本隊昨天最後1戰以11比3擊敗多明尼加隊，成為唯15戰全勝的球隊，中華隊和A組龍頭委內瑞拉隊都是4勝1敗，美國隊以3勝2敗晉級4強。

中華隊拚進四強已創隊史最佳紀錄，今天將搭機前往日本，後天複賽首戰在東京巨蛋對決委內瑞拉隊，接下來兩戰和美國隊、日本隊交手，爭取24日打進冠軍賽的機會。

日本 古巴 奧運

上一則

賴清德半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

下一則

沃茲提台灣晶片優勢牽動全球 經長郭智輝：不便明確回應

延伸閱讀

世界12強棒球賽 中華晉4強 寫32年來最佳戰績

世界12強棒球賽 中華晉4強 寫32年來最佳戰績
大巨蛋1周年 明年活動檔期爆滿 吸引多縣市跟進「孵蛋」

大巨蛋1周年 明年活動檔期爆滿 吸引多縣市跟進「孵蛋」
12強賽／中華隊晉級4強前進東京 寫32年未見紀錄

12強賽／中華隊晉級4強前進東京 寫32年未見紀錄
世預賽日本隊4:0輕取印尼 中國男足下周迎勁敵

世預賽日本隊4:0輕取印尼 中國男足下周迎勁敵

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢