世界12強棒球預賽 中華7投聯手 史上首完封古巴

中華隊18日擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後與中職會長蔡其昌（前排右七）、體育署長鄭世忠（前排右五）等人，在「就一起 前進東京」布條前開心合影。（記者侯永全／攝）

中華隊昨天在世界12強棒球賽B組預賽最後1戰，全場動用7名投手，只被古巴 隊揮出4支安打，一路封鎖對方攻勢，終場以2比0獲勝；這是中華隊在歷年一級國際賽，包括世界棒球經典賽、奧運 、12強賽，史上首次完封勝「紅色閃電」，創下空前紀錄。中華隊今天將搭機前往日本 打複賽。

「台古大戰」吸引近3萬1000名球迷湧進台北大巨蛋，中華隊預賽5戰合計超過15萬人次進場，中華隊總教練曾豪駒表示，預賽最後一戰，仍有這麼多球迷進場加油，吶喊、鼓勵全隊，非常感謝他們。

曾豪駒說：「古巴是強勁對手，形成低比分的比賽，守備和投手壓制力非常重要。」

中華隊首次前進12強賽四強，曾豪駒也強調，從現在開始進入下一個階段，會帶著球迷的期待，慢慢打出1場又1場精采的比賽。

B組已在前天確定由日本隊取得分組第一、中華隊分組第二，兩張晉級門票產生，中華隊昨天「消化試合」打線大搬風，讓前幾場較少出賽的選手上場磨刀，投手也以車輪戰應戰。

中華隊打線在第3局岳東華保送後，靠吉力吉撈．鞏冠2壘打開張分數；第4局則是1保送、2安打形成滿壘，包括戴培峰打向投手方向、跑出內野安打，張政禹2壘方向滾地球送回第二分，一路領先到比賽結束。

12強預賽全部結束，日本隊昨天最後1戰以11比3擊敗多明尼加隊，成為唯15戰全勝的球隊，中華隊和A組龍頭委內瑞拉隊都是4勝1敗，美國隊以3勝2敗晉級4強。

中華隊拚進四強已創隊史最佳紀錄，今天將搭機前往日本，後天複賽首戰在東京巨蛋對決委內瑞拉隊，接下來兩戰和美國隊、日本隊交手，爭取24日打進冠軍賽的機會。