世界12強棒球賽 中華晉4強 寫32年來最佳戰績

世界12強棒球賽，中華隊17日擊敗澳洲隊，確定挺進東京四強複賽，球員賽後擊掌慶賀。(記者侯永全／攝影)

中華隊完成外界眼中不可能的任務，昨天在世界12強棒球賽B組預賽中以11比3擊敗澳洲 隊，加上日本 隊擊敗古巴 隊，確定B組由日本、中華隊前進東京四強複賽，寫下近32年來中華隊在棒球三大賽的最佳戰績。

中華隊今天還有預賽最後一戰對古巴隊，但已無關預賽結果。接下來中華隊在21日於東京面對Ａ組第一名委內瑞拉，22日交手Ａ組第二美國隊，23日再次對戰日本隊，戰績前兩名球隊晉級冠軍賽，第三、四名則要打季軍戰。

中華隊在12強賽史最佳成績為2019年第五名，當時複賽取六強，由於本屆複賽僅取四強，中華隊挺進複賽已確定改寫賽史最佳成績；此外，在奧運、經典賽及12強三項一級賽事，中華隊上次打進前四名已經要追溯到1992年巴塞隆納奧運，當時中華隊拿下史上首面棒球銀牌，時隔32年再闖一級賽事最後四強。

澳洲隊先發投手紐柏恩僅撐一點二局失兩分，中華隊在他投球時的兩波進攻都從保送開啟，首局為陳傑憲先上壘，潘傑楷補上安打幫助中華隊首開紀錄，一開賽就讓台北大巨蛋氣氛沸騰。

第二局首位打者李凱威選到保送，澳洲連抓兩出局後，面對陳晨威的打席先投出兩壞球，澳洲啟動換投未收到效果，陳晨威、林立連兩棒敲出安打，攻下中華隊的第二分。

中華隊在第四局長達36分鐘的攻勢猛烈，迫使澳洲頻頻投捕暫停、啟動換投，還是擋不下連棒安打，曾頌恩的二壘打挹注兩分打點；第五局前三棒陳晨威、林立、陳傑憲連三棒敲安攻下分數，擴大為五比一領先；中華隊火秀延續，第七局林立、第九局吉力吉撈．鞏冠都敲出三分砲，徹底擊潰澳洲士氣。

總教練曾豪駒接下12強兵符，多次強調目標就是「前進東京」，但中華隊因多位主將辭退，從陣容亮相以來就不被看好，先發輪值被戲稱是「五號先發海」，卻打出一場場驚奇戰役。繼撂倒南韓、多明尼加隊，昨天再以大比分擊敗澳洲拿到第三勝，加上另一場日本隊驚濤駭浪後以七比六擊敗古巴隊，B組晉級席次底定。