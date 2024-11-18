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大巨蛋1周年 明年活動檔期爆滿 吸引多縣市跟進「孵蛋」

台灣新聞組／台北18日電
大巨蛋1周年關鍵數字 製表／洪子凱、邱書昱
大巨蛋1周年關鍵數字 製表／洪子凱、邱書昱

台北大巨蛋帶動台灣多個縣市跟進孵蛋，開啟「巨蛋時代」，也讓日益蕭條的北市東區重獲新生。時值開幕一周年，大巨蛋展望未來，規畫爭取更多國際棒球賽事和國內外巨星演唱會，北市府期盼它成為台灣棒球賽、演唱會場地首選，更是首都迎向世界的新地標。

去年11月18日大巨蛋首場公開測試賽後，12月3日辦亞洲棒球錦標賽，回顧過去一年超過80場比賽，總入場逾120萬人次，都是新里程碑。

日本樂團ONE OK ROCK近期在高雄世運主場館開唱，碰上大豪雨，粉絲在雨瀑中聽團，狼狽不堪。北市副市長林奕華說，台北大巨蛋位在首都市中心，交通便捷，室內冷氣舒適，加上可容納4萬觀眾，有信心讓大巨蛋場地成為「台灣演唱會王者」。

今年9月21日中職在大巨蛋、新莊棒球場、澄清湖棒球場三地開打，後兩處因雨延賽，僅大巨蛋賽事順利進行；中信兄弟球星周思齊兩場引退賽吸引8萬人進場，球迷直呼「這就是大巨蛋的價值和魅力」，就算不懂棒球，進去吹冷氣與眾人歡呼也開心。

北市體育局長王泓翔說，棒球經典賽資格賽明年會在大巨蛋開打，國外職棒表演賽、交流賽也正與棒協討論，至於海外職棒開幕戰初步規畫以亞洲職棒賽事為主，最快後年初就有機會看到日韓職棒打例行賽，未來也要爭取美國職棒大聯盟交流賽。

除了球賽，今年國慶晚會在大巨蛋登場，成首場非體育賽事活動，緊接著天王周杰倫、天后張惠妹下月在大巨蛋辦演唱會，預計有35萬人次入場。

「大巨蛋問題在檔期。」台北流行音樂中心執行長梁序倫說，大巨蛋不受天氣影響，固定安排體育賽事，演唱會收費一定較高；台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平認為，大巨蛋場租問題日久勢必浮現，台北大巨蛋是民營，費用需研商。

遠雄副總經理楊舜欽說，明年檔期滿滿，演唱會涵蓋海內外明星，日韓到歐美都有，入場人次可再創高峰；也會辦非主流音樂會，希望打造大巨蛋多元文化，讓不同客群參與。閒餘時間會想辦法活化場館，包含讓少棒打球、罕病兒童進場體驗等公益，目前外野正營造非傳統貴賓包廂空間，如親子友善區等，讓進場民眾有不同體驗。

體育界人士指出，大巨蛋缺乏對外常設展區，加上沒有固定球隊認養，第一年有新鮮感加持，人氣如何延續是考驗。

台北大巨蛋營運滿一周年，圖為出口聯通道人潮。(記者邱德祥／攝影)
台北大巨蛋營運滿一周年，圖為出口聯通道人潮。(記者邱德祥／攝影)

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