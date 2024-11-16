「喪屍煙彈」打入年輕族群 將列毒駕尿檢 未造成危險也罰

為防範毒駕致人死傷，法務部預告修正依托咪酯尿檢值為每毫升50奈克，超標即構成毒駕。圖為刑事局攔獲依托咪酯郵包。(記者李奕昕／翻攝)

新興毒品 「依托咪酯」(俗稱喪屍煙彈)濫用毒駕釀重大傷亡，法務部將依托咪酯改列二級毒品，而衛福部食藥署日前公告新增依托咪酯、彩虹煙等毒品納入毒駕尿液檢驗值，閾值標準達每毫升50奈克，即構成毒駕犯罪，因而致人於死最重可處10年徒刑，10年內再犯致人於死最重處無期徒刑。

食藥署指出，該數值是儀器可判定依托咪酯陽性的最低濃度，採最嚴苛標準，遏止毒駕。

被稱為「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，近期釀多起嚴重交通事故，檢警推測，這類新興毒品竄出，過去因屬麻醉類的管制藥品取得相對容易，被用來添加煙油吸食產生迷幻效果，初期在刑度、罰則不重下，迅速在年輕族群間流行。

新北市列管毒品人口黃國維，7月14日吸食含依托咪酯成分的電子煙後，涉以時速破百公里毒駕撞死警員黃瑋震，且全台接連發生多起依托咪酯肇事案，重大危害引發社會重視毒駕議題。

毒駕新法上路後認定毒駕為「抽象危險犯」，刪除服用毒品「致不能安全駕駛」要件，行為人駕駛動力交通工具，經尿檢值所含毒品符合行政院公告的品相達一定濃度，就認定有危害用路人之虞，無需認定個案是否造成具體危險事實，須受刑事處罰。

此次公告新增「α-吡咯烷基苯異己酮(俗稱彩虹煙、第三級毒品)」、「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」等4項國人近期常見施用毒品成分，明定尿液檢驗濃度閾值皆為每毫升50奈克(50ng／mL)。

未來駕駛人若毒品尿檢值確認判定超標即為毒駕，依刑法公共危險罪送辦，毒駕致人於死處3至10年有期徒刑，致人重傷者處1至7年有期徒刑，10年內再犯致人於死最重處無期徒刑。

依托咪酯在臨床上屬於「超短效麻醉藥」，由醫師透過靜脈注射，達到快速麻醉的目的。警方說，依托咪酯會流行起來不難解釋，因取得相對容易、成本低，又以煙彈模式快速打入年輕人族群，比照大麻 煙彈等毒品，用電子煙加熱吸食，常見於各式毒品趴，尤其邊吸邊開車，操控力下降造成死傷車禍最嚴重。

後來相關單位意識到危害性後，先列為第三級毒品，但危害程度似乎沒明顯下降，才再提高列為第二級毒品，針對相關施用、持有或販賣、運輸等刑責跟著加重，要遏止繼續氾濫。