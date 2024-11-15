台「喪屍煙彈」毒駕猖獗 刑事罰嚇阻力高 改列二級毒品

日前發生幾起「喪屍煙彈」後駕車肇事事件，甚至造成重大交通事故致員警殉職，毒審會日前通過，將依托咪酯類改列二級毒品，加重刑責，以遏止毒駕。(中央社)

第三級毒品 依托咪酯「喪屍煙彈」毒駕嚴重，法務部毒品審議委員會昨通過依托咪酯類改列二級毒品，製造、運輸、販賣加重刑責，且施用及持有均有刑責，將陳報行政院公告。

法務部也預告，對依托咪酯類修正刑法公共危險罪尿液檢驗濃度值，以遏止毒駕。

毒審會認為，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯嚴重危害台人健康及影響社會安全，依成癮性、濫用性及社會危害性程度，審議通過提升為二級毒品。法務部表示，今年6月13日決議將依托咪酯類列三級毒品，經行政院8月5日公告，發現依托咪酯類毒駕造成重大交通事故致員警殉職，提前開毒審會議，升級壓制毒品擴散。

針對毒駕，依托咪酯類本月5日經食藥署修正納入「濫用藥物或其代謝物尿液初步檢驗及確認檢驗判定檢出濃度」公告範圍，法務部本月11日預告修正「刑法第185條之3第一項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」。

刑事局表示，施用及持有三級毒品未滿5公克屬行政罰，二級毒品屬刑事罰，嚇阻作用較高，犯嫌為爭取減免刑責，較可能供出毒品來源，警方可扣押手機追查上下游供毒證據，升級對警方查緝有極大助力及實益。

一名主任檢察官說，依托咪酯以電子煙施用，相較安非他命等傳統毒品取得及施用便利，濫用嚴重，加入電子煙油沒辦法驗純質淨重，升級後施用及持有即構成犯罪，且可觀察勒戒。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元(台幣，下同，約46萬美元)以下罰金；引誘他人施用二級毒品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元(約3萬美元)以下罰金；施用二級毒品，處3年以下有期徒刑。

另外，行政院會昨拍板四年150億元(約4.6億美元)的「新世代反毒策略行動綱領」第3期，法務部報告指出毒品施用及初次施用人數有下降趨勢。但電子煙成毒品施用載具，問題日益嚴重。

據轉述，會中台北市副市長林奕華、新北市副市長朱惕之、桃園市副市長蘇俊賓呼籲提升電子煙管制強度，不能只憑現有菸害防制法管制，蘇直言「法務部報告顯然不太合理」，衛福部長邱泰源回應，研議修法強化管制。