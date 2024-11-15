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川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

黑白集／馬斯克入閣的煙火秀 民進黨政府早有反面教材

黑白集

川普兌現競選承諾，讓馬斯克與拉馬斯瓦米共掌政府效率部，任務簡單明瞭，就是砍預算。雄心勃勃的馬斯克曾被問到，6.5兆美元規模的聯邦預算，他可以削減多少？他眉頭不皺一下就說，至少2兆吧！

川普大言不慚，稱這或將是我們這時代的「新曼哈頓計畫」。意思是，這將是炸掉美國衰朽體制的一顆核彈。這牛皮可吹大了。預算若這麼好砍，美國國債就不會發行到令人髮指的地步。只能說，兩個商人都看到了問題，但辦法卻太過天真。

馬斯克無非就是揮舞大刀砍人，他接手推特時一舉裁掉八成員工，如今運作如常，以為聯邦政府也能如法炮製。知名政治學者法蘭西斯．福山趕忙寫了公開信給馬斯克，告訴他公、私部門截然不同，絕不能像管理公司那樣管理政府。

福山忠告道，應將政府視為一種必要的手段，而不是一個需要解散的敵人。他沒想通的是，馬斯克以全球首富之姿入閣，也就是一場絢爛的煙火秀，他不是像王安石那樣來搞變法，也絕不會為失敗謝罪。

民主黨多年濫開福利支票，固是債務劇增罪魁；共和黨老替富人減稅，不也是禍首？當兩黨皆為共犯，改革就是鬧劇。請商人入閣台灣倒是先驅，阿扁就用過小白兔，郭智輝也被罵到臭頭。賴清德不妨致電白宮，作為反面教材，台灣真能幫忙！

馬斯克 預算 川普

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