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賴清德踩煞車 不強迫其他科英語授課 不提高波波醫名額

台灣新聞組／台北14日電
根據國發會規畫，今年應有六成中小學英語課採全英語授課。圖為師大雙語教學實習課程。(本報資料照片)
根據國發會規畫，今年應有六成中小學英語課採全英語授課。圖為師大雙語教學實習課程。(本報資料照片)

雙語政策上路六年多來，爭議不斷，如今傳出賴清德總統有意調整政策方向，不再追求其他學科以英語授課。對此，教育部長鄭英耀昨表示，中小學的英語科，未來都希望能以全英語授課，至於是不是融入到一些學科的教學，教育部不會強迫。至於波波醫師爭議，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會重申，依衛福部規定，每年國外回台實習名額就是50名，承諾不會提高名額。

針對雙語政策，總統府與行政院昨天都沒有回應。據了解，過去幾年府院也都接到不少來自教育界反映的困境與建議，而賴總統也認為，應適時檢視政策，並評估調整更符合教育現場的政策方向；但如何調整，相關部會仍在盤點階段，方案尚未提報到行政院。

對此，全教總表示，若教育部確定要調整雙語政策，就應盡快公布相關做法，讓基層老師能更了解部長對政策的態度。

根據國發會雙語政策規畫，今年全國應有六成中小學英語課採全英語授課，且每七所學校就有一所於部分領域實施雙語教學，導致地方政府為追求績效，出現各種亂象，不僅國文科教師甄試筆試不考中文卻考英文，體育、美術、生活科技領域也要求雙語教學。

東海外文系講座教授何萬順表示，前天有學者到總統府拜會賴清德，賴已向學者證實，表示不再追求其他學科以英語授課。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，透過第一語言來進行所有的學習與溝通才是常規，把英語反客為主，不但讓學生知識學習受阻，也浪費青春。未來若只在英語課進行全英語教學，是一個令人振奮的好消息。

針對波波醫師爭議，衛福部昨召開記者會，強調對國外學歷的審查將更嚴格，排除函授、遠距教學、及未對外公開招生等學歷資格，並提高參加國家考試的門檻。

偏鄉地區極度短缺的醫療量能，賴清德表示，目前研議由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為，這尚未定案，請衛福部提獎勵計畫，優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定。

教育部長鄭英耀（右）13日在立院表示，雙語融入到一些學科的教學，各校有自己的規畫...
教育部長鄭英耀（右）13日在立院表示，雙語融入到一些學科的教學，各校有自己的規畫，教育部不會強迫。(記者曾吉松／攝影)

賴清德 教育部 民進黨

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