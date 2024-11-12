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全球塑膠公約將出爐 台減塑挨批牛步 限塑面臨跳票

記者邱怡瑄、李柏澔、許俊偉／台北12日電
2022年聯合國環境大會決議將擬定「全球塑膠公約」，當時找來加拿大藝術家Benjamin Von Wong創作「關上塑膠水龍頭」的裝置藝術，凸顯減塑迫在眉睫。（取材自Von Wong創作官網）
2022年聯合國環境大會決議將擬定「全球塑膠公約」，當時找來加拿大藝術家Benjamin Von Wong創作「關上塑膠水龍頭」的裝置藝術，凸顯減塑迫在眉睫。（取材自Von Wong創作官網）

聯合國環境署（UNEP）在2021年發布全球環境展望報告，點出地球深陷極端氣候、生物多樣性喪失以及環境汙染等「三重行星危機」（triple planetary crisis）。其中，聯合國統計，全球平均年產4億噸塑膠；自1950年代至今，地球已累積逾70億噸塑膠垃圾，但僅不到一成進入回收體系，多數被焚燒、掩埋，或被隨意丟棄造成環境汙染。

近期，關注三大危機的國際峰會接力登場。繼10月的聯合國生物多樣性公約大會（COP16）、11月的聯合國氣候峰會（COP29）後，「全球塑膠公約」也將在11月25日起於南韓釜山最終談判（INC-5），盼能誕生一部具法律約束力、且涵蓋塑膠全生命周期的國際條約。

台灣自2002年開始推動限塑政策，陸續針對特定場所的塑膠袋、塑膠免洗餐具和塑膠吸管等進行管制。環境部還喊出2025年全面限用、2030年全面禁用的政策目標。

但在國際間積極議定「全球塑膠公約」之際，台灣減塑行動卻遭外界認為牛步。環團指出，台灣限塑政策20多年來看似按部就班，雖可見部分成效，但一次性塑膠品產量不減反增，明年全面限塑恐注定跳票，遑論2030年可達全面禁用。

塑膠袋產銷不減反增 製表／李柏澔
塑膠袋產銷不減反增 製表／李柏澔

經濟部統計，台灣塑膠袋、塑膠容器與塑膠餐具等產量呈現增加趨勢。以塑膠袋為例，2002年生產量約22萬公噸，但2023年已高達29.2萬公噸。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，2025年全面限塑期程將到，但目前塑膠袋管制對象仍只限14類場所，未包含使用量最大的傳統市場和夜市，環境部雖在這兩場所試辦減塑，其中塑膠袋用量最大的水果攤商卻被排除；且目前吸管、免洗餐具、塑膠杯、塑膠袋等都是從末端減量，未包含原生塑膠料減產，塑膠垃圾和焚化量不斷增加，明年全面限用目標跳票恐是預料之中。

荒野保護協會說，目前環境部針對2025年僅說將以價制量限用，但細部規畫霧裡看花，業者與民眾難以適從。綠色和平也說，以2020年環保署時代推出外送減塑試辦計畫為例，當時缺乏減量目標，也不具參與強制性，如何能有效抑制使用塑膠用品？如今全面禁用僅剩不到六年，若不及早積極強制改變大眾使用習慣，2030年全面禁塑也會跳票。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，2025年和2030年的限禁用是「目標」，確實尚無相關欲達成的減量數字，但現在不純粹僅以法令禁限用來減塑，也會以綠色設計、資源循環，翻轉消費者意識等來引導減量。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，這次「全球塑膠公約」要關注是否納入非締約方條款，否則像台灣這樣非締約方、又生產塑膠的國家，恐成全球塑膠管制的法外之地。台科大化學工程系講座教授顧洋認為，塑膠公約制定後，應會比照其他環境公約定期舉辦締約方大會（COP），並以議定書或協定進一步規範，台灣應跟進，不能置身事外。

聯合國 氣候峰會 南韓

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