《2024遠見高峰會》AI加半導體對經濟影響無所不在 教育是未來發展的答案

左起南台科技大學代理校長周德光、和碩聯合科技董事長童子賢、鈺創科技創辦人暨董事長盧超群、高雄市副市長羅達生、遠見雜誌社長楊瑪利 (圖／遠見雜誌提供)

AI 產業蓬勃發展，帶動半導體產業及晶片 技術「十年十倍」成長契機，這正是台灣嶄新機運。但全球地緣政治與先進製程的競爭，恐仍對半導體發展帶來隱憂，台灣產業該如何因應，抓住百年難得一遇的機運？2024遠見高峰會專題論壇第七場，以「AI新世代 半導體新盛世」為題，邀請四位產官學界領袖分享交流，為這個「大哉問」找答案。

今年以來，AI點燃全球半導體需求熱潮，推升台積電 股價突破千元大關。根據資策會預估，2024年，台灣半導體產業產值將達到新台幣4.76兆元，成長21.3%。2025年，可望將進一步成長15.9%，達到新台幣5.52兆元。全球半導體市場也在快速成長，預計到2027年，市場規模將達到7000～8000億美元，並在2030年突破一兆美元。連台積創辦人張忠謀也直言，客戶對AI晶片的需求，已不再談多少片產能，而是「多少間晶圓廠」。

但同時，全球地緣政治紛擾及先進製程的競爭轉劇，恐仍對半導體發展帶來隱憂。對此，產業該如何因應？

2024年第22屆遠見高峰會議程進入第二天（11月7日），一早舉行第七場專題論壇「AI新世代 半導體新盛世」，由《遠見雜誌》社長楊瑪利主持，邀請高雄市副市長羅達生、鈺創科技創辦人暨董事長盧超群、和碩聯合科技董事長童子賢、南臺科技大學代理校長周德光對談。四位產官學界的領袖，分別從地方政府扶植產業、半導體發展，以及AI多元應用、高教人才培育等不同角度來探討。

楊瑪利：大國博弈下，辛苦決策時刻將來臨

「很短的時間內，我們就要慶祝台灣半導體發展50週年！」楊瑪利開場就提醒，台灣的半導體發展非常成功，堪稱是全球最完整的供應鏈，還加上一個技術很難被超越的台積電。例如，台積電熊本廠開幕時，創辦人張忠謀就提到，現在晶片需求不是增加幾萬片就夠，而是要增加兩座、五座，還是十座晶圓廠才夠。

回首台灣的產業發展，1980年代，就是因為掌握電腦時代來臨，才有電子五哥。而現在到了AI時代，台灣再度拿到一手好牌，要怎麼好好發揮這一手好牌，對未來發展來說，是很關鍵的。但此時受到地緣政治影響，在大國博弈的現況下，台灣半導體產業要如何做抉擇？將是滿辛苦的一個決策時刻。

鈺創科技創辦人暨董事長盧超群。(圖／遠見雜誌提供)

盧超群：把力量放在教育，才能成就鑽石20年

鈺創科技創辦人暨董事長盧超群表示，台灣半導體領袖是台積電，但不能只靠台積電領軍。其實，台灣擁有三大優勢。首先，台灣的研發實力相當充沛，未來需要更多人一起發明、創新、創業，讓半導體的力量延伸到更大、更廣，希望未來不只有台積電。特別是川普當選後，「有寶貝的人不怕什麼人當選！」怕的是不知道自己強在哪裡。

其次，是AI加半導體時代來臨，台灣是幸運中的幸運。盧超群指出，台灣發展半導體40多年，一路上並不簡單，因為半導體的產業智慧非常集中。未來半導體還會擴張，因為AI跟半導體是孿生兄弟，如果沒有半導體往前推進，AI沒辦法運算得那麼快。「半導體過去一次只解決一個問題，但這次AI的革命，包括自駕汽車、無人船、無人機等，每個人要使用的東西，在未來20年都會被AI影響。」不光是硬體，還有眾多各類應用，以及各行各業，都可以看到AI對經濟的巨大影響。這，就給了台灣極大的機會。

「像是今年的諾貝爾獎，就有三個獎項都頒給AI相關，」盧超群認為，這是有時代意義的。換句話說，傳統的思維模式要改變，而台灣，是最容易改變的一個地方。

不過，盧超群呼籲，「台灣的教育是我最擔心的，」我們要把力量放在下一代的教育，唯有如此，在半導體加AI時代來臨時，有了過去的黃金10年，才可以突破成為「鑽石的20年」。這樣的基礎就是教育，才能把各個產業動起來。

和碩聯合科技董事長童子賢。(圖／遠見雜誌提供)

童子賢：AI前景深不可測！

有「文青董事長」之稱的和碩聯合科技董事長童子賢認為，AI是一種創新，也帶來轉型。AI發展的同時，全球也面對綠色產業與能源轉型。他指出，有三大因素帶動AI創新，首先是網路發展30多年後，累積足夠的大數據資料；其次是半導體技術進入2、3奈米，提供支撐大量運算所需的算力；第三則是演算法出現，藉由模擬人的注意力機制，帶動OpenAI GPT發展。不過，因為運算能量太龐大了，光演算法進步是沒有用的。

童子賢表示，OpenAI的三位創始人在2017年剛起步時，平均年紀只有29歲，外界會因此稱讚「英雄出少年」，但如果沒有黃髮之年（90歲以上）的張忠謀創辦台積電，三位年輕人恐怕也無用武之地。

類似過去的網路革命，童子賢強調，AI的出現是另一次數位革命。因為AI不是單一產品或技術，在未來幾年會浸潤到所有的裝置、數位產品，從家裡的冷氣、電視遙控器、冰箱、無人機等，「所有的數位產品都會像受到網絡影響一樣，受到AI技術影響，深不可測。」完全改寫現在數位產品的應用，將帶來很多新的機會跟創業。

高雄市副市長羅達生。(圖／遠見雜誌提供)

羅達生：質變來帶來量變，推動高雄前進

高雄市副市長羅達生表示，高雄近來爭取高科技產業進駐成果斐然，不僅吸引台積電在此設廠，未來高雄將是全球2奈米生產重鎮，極有可能再到1.4奈米；同時，也吸引包括穩懋半導體、默克集團等企業投資，預計五年內，創造超過4萬5000個就業機會。

說到高雄產業轉型議題，如何結合新興科技的基礎工業，也就是半導體跟AI這幾個產業，如何把它融合在一起，甚至互相結合，創造出一個更根深柢固、國際上不可替代的產業群聚。因為這樣的思維，所以特別打造南台灣「科技S廊帶」。羅達生強調，不管是南電北送或南水北送，高雄的水電供應都非常充沛。這顯示高雄在多元配置方案的永續發展目標，非常切合產業需求。

至於最重要的人才培育，高雄也與成功大學、中山大學合作，設立半導體與先進技術研究學院，提供晶片設計和半導體製造等培訓，滿足產業需求。羅達生指出，高雄目前大概有16所大專院校，每年大概有2100多名學士、碩士生。此外，市府推出多項優惠政策，如租金補助和稅收減免等，不僅促進半導體產業發展，也帶動房地產和服務業的繁榮。羅達生期待，藉由產業轉型跟城市轉型，由質變來帶來量變，進而提升整個高雄城市風貌。

南台科技大學代理校長周德光。(圖／遠見雜誌提供)

周德光：教育是AI浪潮下必須面對的課題

南臺科技大學代理校長周德光表示，AI已改變百工百業、人類生活型態的工具，以及社會的基礎建設。如果從這個角度出發，AI不該只是工程領域的人興奮，而是所有領域的人都該如此。更進一步思考，養成人才的教育，內涵應如何改變？他認為，要從現行大學通識教育架構著手。

周德光指出，過去的大學通識教育，著重在文史哲領域，再加上憲法等；現在則變成分類通識的架構，能了解其他領域的在做什麼。人文社會商業與自然科學互相了解。但這些年來的發展，特別是AI橫空出世後，這樣的架構是否符合未來的AI世界，恐怕需要重新思考。

周德光認為，AI將會改變百工百業的面貌，以及人類生活方式、生活形態。「講工具好像太低了，我更希望它是information，像是社會的基礎建設。」他最後表示，「AI應用要精采，不只是工程，更需要各類人才，才能把AI發揮到淋漓盡致，讓人類社會生活的福祉能達到更高的境界。」