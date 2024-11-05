致力復育珊瑚 台達電成COP16觀察員 台企首例

台達基金會副董事長郭珊珊（右二）、台達基金會執行長張楊乾（左一）等人宣布，明年目標要復育1萬株珊瑚。（圖／台達基金會提供）

「聯合國 生物多樣性公約」第16屆締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，本屆台達電透過基金會取得CBD COP16觀察員資格，成為台灣企業的首例，另也於當地主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議等，獲得各方熱烈回響。昨天也在返台成果發表會上宣布，明年目標要復育1萬株珊瑚。

台達基金會副董事長郭珊珊說，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年基金會更邁出新的里程碑，取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，並登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果，也將持續在珊瑚復育上努力，朝向2025年復育1萬株珊瑚目標邁進。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳教授表示，台達已協助台灣珊瑚礁學者，包含在實驗室繁養殖耐熱珊瑚幼苗進行野外復育、蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育等，另也於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集20種珊瑚，期許保護至少30種國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄上受威脅以及台灣特有物種。另為促進珊瑚種類鑑定，也同步投入台達Micro-CT技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

台達也指出，今年11月於亞塞拜然登場的第29屆「聯合國氣候變遷 綱要公約」締約方大會（UNFCCC COP29），台達不缺席，這也是台達第17度實地參加聯合國氣候峰會 ，將分享台達的創新節能技術如何導入建築以及AI資料中心，也持續為台灣帶回最新的國際氣候談判動態。