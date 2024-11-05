我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

致力復育珊瑚 台達電成COP16觀察員 台企首例

記者李柏澔／台北5日電
台達基金會副董事長郭珊珊（右二）、台達基金會執行長張楊乾（左一）等人宣布，明年目標要復育1萬株珊瑚。（圖／台達基金會提供）
台達基金會副董事長郭珊珊（右二）、台達基金會執行長張楊乾（左一）等人宣布，明年目標要復育1萬株珊瑚。（圖／台達基金會提供）

聯合國生物多樣性公約」第16屆締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，本屆台達電透過基金會取得CBD COP16觀察員資格，成為台灣企業的首例，另也於當地主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議等，獲得各方熱烈回響。昨天也在返台成果發表會上宣布，明年目標要復育1萬株珊瑚。

台達基金會副董事長郭珊珊說，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，今年基金會更邁出新的里程碑，取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，並登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果，也將持續在珊瑚復育上努力，朝向2025年復育1萬株珊瑚目標邁進。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳教授表示，台達已協助台灣珊瑚礁學者，包含在實驗室繁養殖耐熱珊瑚幼苗進行野外復育、蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育等，另也於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集20種珊瑚，期許保護至少30種國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄上受威脅以及台灣特有物種。另為促進珊瑚種類鑑定，也同步投入台達Micro-CT技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

台達也指出，今年11月於亞塞拜然登場的第29屆「聯合國氣候變遷綱要公約」締約方大會（UNFCCC COP29），台達不缺席，這也是台達第17度實地參加聯合國氣候峰會，將分享台達的創新節能技術如何導入建築以及AI資料中心，也持續為台灣帶回最新的國際氣候談判動態。

聯合國 氣候變遷 氣候峰會

上一則

吳豊山掌海基會 喊話「迎向花明」 海協會再批台獨

下一則

明年大學繁星、申請名額 各減數百個創10年新低

延伸閱讀

不確定性續增 加州計票恐要花數天甚至數周

不確定性續增 加州計票恐要花數天甚至數周
「一起嘗嘗犛牛酪蛋白風味」 四川爐霍公司盼與台企交流

「一起嘗嘗犛牛酪蛋白風味」 四川爐霍公司盼與台企交流
台企標下大谷「50轟球」將公開展出 台北101證實規畫中

台企標下大谷「50轟球」將公開展出 台北101證實規畫中
以色列通知聯合國：與其巴勒斯坦難民機構斷絕關係

以色列通知聯合國：與其巴勒斯坦難民機構斷絕關係

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百