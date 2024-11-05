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大學多錢入學亂象加劇 學習歷程檔案大師班要價5000元

記者李芯／台北5日電
賴政府上任後，教育部還強力宣導學習歷程檔案並非「多錢入學」，但「實作大師班」竟開價近5000元。（本報資料照片）
賴政府上任後，教育部還強力宣導學習歷程檔案並非「多錢入學」，但「實作大師班」竟開價近5000元。（本報資料照片）

與一○八課綱同步上路的學習歷程檔案，實施以來爭議不斷，賴政府上任後，教育部還強力宣導學檔並非「多錢入學」，但最近網路上不僅出現要價2000元（台幣，下同，約63美元）的「高中三年全攻略」學習歷程範本，還有近5000元的「實作大師班」，考招商業化日趨嚴重。

有學生觀察，過去學習歷程課外班多隱身在大型補習班中，或作為補習課程的附帶產品，如今大剌剌浮上枱面。南港高中數學教師邱健銘指出，補習班、教學平台開設的課程良莠不齊，想協助做客製化的學習歷程，難度很高。

許多學校已經有做支援系統，開設相關課程、安排講座，並有教師做個別諮詢，而在未來，AI融入學習歷程檔案的製作更是關鍵。他說，補習班能做到的，絕大部分都可以透過AI完成，例如協助學生整理資料、提供寫作建議，並且能根據學生的興趣和能力做規畫，甚至是職涯推薦。

邱健銘表示，藉由AI的輔助，能大大降低學生製作學習歷程檔案的門檻，他在參加AI資訊種子教師的培訓後，也開始在課堂上引導學生使用AI、和AI對話，以及教導學生問問題的技巧，這些技能都將能協助學生製作學習歷程檔案。

EdYouth一滴優教育協會理事長李瑞霖感嘆，學習歷程檔案一直都是焦慮的代名詞，新政府上任後，教育部國教署辦理實體宣導活動，甚至由教育部次長親自上陣巡迴演講，但此做法觸及面狹窄，無法解決多數人對教育政策的資訊需求。

板橋高中歷史老師黃惠貞指出，每次教改都會催生相對應的補習產業，以解決家長的焦慮。她強調，學習歷程檔案的本質，就是叫小孩「寫作業」。

教育部表示，大學招聯會2020年發布「三重二不」原則，強調大學重視資料真實性及學生自主準備，學生無須外求。另外，教育部委託台大團隊製作的「作伙做學檔—課程學習成果呈現建議」手冊，未來會加強宣導。

AI 教育部

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