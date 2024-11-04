台北捷運成本大增 總經理：漲票價只是時間問題

北捷近3年成本暴增21億元台幣，依照估算明年恐虧損2.4億元，將於11月舉行董事會討論因應對策，總經理黃清信直言，漲票價只是時間問題，但會希望先以縮減優惠為主，也會盡可能推廣副業，避免票價調漲。（本報資料照片）

台北捷運 近3年成本暴增，電價累計漲幅75％加上人事成本，共增加21億元(新台幣，下同），推估明年可能虧損2.4億元(約6570萬美元)，本月董事會將討論因應對策。北捷總經理黃清信直言，漲票價只是時間問題，個人不樂見，盼先以縮減優惠為主，盡可能推廣副業，避免票價調漲。

至於新北捷運，總經理吳國濟坦言「票價很敏感」，目前還沒有討論，視情況評估。

黃清信說，電費、薪資調漲，雖然明年起市府調降租金 ，從55.9億減至43.9億元，推估下來明年會虧損2.4億元，11月董事會將針對電費漲幅提出因應策略。

黃清信說，北捷收入沒增加，但成本大幅上升，因應方式包含減少優惠、調漲票價都有可能，個人當然不希望漲票價，但要認真面對財務挑戰，以目前趨勢來看，漲票價只是時間問題。

北市議員趙怡翔指出，目前北捷每年都有盈餘，就算明年虧損，也沒虧損到要思考票價漲幅的程度，加上票價僅占收入一部分，仍有其他附屬事業有賺錢，應以維持公共服務為主；議員顏若芳也說，市府已調降租金，讓北捷不致發生營運困難，仍爭取不要調漲票價，避免影響搭乘意願。

北市議員侯漢廷認為，北捷28年沒調漲過票價，2025年將更換閘門，納入QR Code、信用卡 等多元支付，民眾對電子支付花費敏感性較低，仍應遵循使用者付費原則。

台電新版電價上路，大眾運輸電價費率漲14%，新北捷運公司年增2400萬費用，總經理吳國濟坦言「票價很敏感」，目前還沒有要討論，但未來有需要一定會討論。至於是否參照北捷減少優惠，彌補電費調漲成本，吳重申目前還不會討論。

新北捷運公司說，年增約2400萬費用，對財務永續經營有一定程度影響，但票價須經過董事會、運價審議委員會等程序，達成共識，新北捷運公司會視整體財務狀況及同業作法審慎評估，目前尚無提案規畫。