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衛福部人工生殖法草案代孕費百萬起跳 最快明年上路

記者廖靜清、李樹人／台北4日電
衛福部「人工生殖法」修正草案年底送行政院，國健署表示，在代孕規範上為全球最嚴格，最快明年上路，至少7000人受惠；新聞示意圖。（記者林澔一／攝影）
衛福部「人工生殖法」修正草案年底送行政院，國健署表示，在代孕規範上為全球最嚴格，最快明年上路，至少7000人受惠；新聞示意圖。（記者林澔一／攝影）

衛福部版人工生殖法修正草案最快年底送至行政院，條文包括嚴格規定代孕者身心狀況、術前雙方需接受至少四次評估諮商，營養費及其他開銷約100萬元（台幣，下同，約3.1萬美元），委託人需存入專戶。國健署說，這是全球最嚴格的代孕法規，費用不低於赴美國代孕，但擁有足夠保障。

全球至少有卅三國開放合法代孕，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，預告期間召開十場公聽會、20多場專家會議討論，嚴格規範代理孕母資格，力求保障代理孕母、代孕生殖子女及委託者等三方權益。

新制最快明年上路，國健署預估約7000人受惠，包括4000多個男同志家庭、1000多名先天無子宮的女性、1000多名因病切除子宮的育齡女性。蔡維誼表示，已委託國發會調查這些具有代孕需求的族群中，約多少人會付諸行動。

草案規定，代理孕母資格需設籍台灣，年滿20歲、未滿40歲，避免高齡生育風險，身體狀態足以承擔懷孕和分娩。術前雙方必須接受婦產科醫師、心理師雙重評估，至少各二次身心評估及諮詢，確認清楚後簽定契約，還必須至法院公證。等到完成所有行政手續，還需中央機關許可的醫療機構審核，再協助人工生殖。

草案規定禁止商業目的「無償」制度，但委託人需先幫代孕者投保，並承擔必要的生活費及醫療費用、營養費。蔡維誼表示，營養費占比最高，專家會議委員傾向以每月4至5萬元為基準，一年營養費約60萬元，再加上其他開銷，粗估百萬元上下，這筆錢需存入保證金專戶。

蔡維誼指出，代孕費用另含諮商、簽約、代孕契約公證費用，這部分傾向委請公益財團法人組織協助，不會讓業者一條龍處理，才能做好把關並降低商業化爭議。一旦植入胚胎，雙方均不可終止代孕契約，除非是懷孕失敗，代理孕母始能選擇終止契約或拒絕續約。

為顧及代孕者權益，除了投保，在簽約條文中規定「遇不可抗拒的因素流產或妊娠終止」等細節，另對代孕過程中可能涉及不法情事，給予重罰，例如，若以詐欺或脅迫方式使代理孕母或委託配偶共同簽訂代孕契約者，處三年以下有期徒刑，屬告訴乃論罪。受術配偶、受術未婚女性或受術異性伴侶在接受評估時，提供不實陳述或不實資料，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

至於國外常見的姊妹相互代孕，據了解，在專家會議時，曾有委員以「難以擺脫家族壓力」為由，反對姊妹等親友代孕，經討論後，並未排除在外，只要通過身心諮商，即可協助代孕。

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