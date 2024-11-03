我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

全台充電樁不足 2040新售車全面電動化 恐難達標

台灣新聞組／綜合3日電
電動車趨勢正夯，充電樁的需求隨之增加，但因住戶擔憂電動車會引發火災等安全問題，社區大樓裝充電樁的比率依然很低。(本報資料照片)
電動車趨勢正夯，充電樁的需求隨之增加，但因住戶擔憂電動車會引發火災等安全問題，社區大樓裝充電樁的比率依然很低。(本報資料照片)

電動汽車數量近年在台灣大幅成長，但社區大樓裝充電樁的比率依然很低，原因是住戶擔憂電動車引發火災等安全問題；台灣地方官員直言，中央修法牛步，導致地方和社區無所適從，沒充電設備怎換電動車？想達成行政院宣示2040年新售汽車全面電動化的目標也如天方夜譚。

全國電動汽車從2020年1萬1000餘輛，成長到今年9月底前已近9萬輛，內政部國土管理署3年前提出「公寓大廈管理條例」部分條文修正草案，包括設充電樁前要評估用電安全、須投保公共意外險等，但如今仍只聞樓梯響。

國土署昨表示，修正草案已去年7月提送行政院，待行政院院會討論後，依法制作業程序辦理。

電動車集中在6都，為鼓勵節能減碳，各都都補助社區大樓裝充電樁，但往往在區分所有權人會議時卡關，住戶以電動車會起火、電池會爆炸、社區電線老舊、拉線費用高等理由反對，造成社區申領補助的件數偏低、電動車開回既有社區無電可充的窘境。

截至今年9月底，北市電動車已有2萬1000餘輛，但迄今只有11個社區申領補助裝設充電樁；新北有1萬1000餘輛，也只有11處社區獲補助裝設；桃園8000餘輛，補助兩年來僅9件；台中1萬2000餘輛，共補助10件；台南7000餘輛，共補助2件；高雄8000多輛，也只補助8件。

桃園建管處長莊敬權坦言，申請補助須檢附區權會表決同意證明，很多充電樁裝設案在區權會就過不了關，所以案件很少。

「推廣最困難問題應該是經費。」新北工務局表示，台電推行專用充電樁電表，但施工金額昂貴，住戶若沒共識分攤經費，很難推廣；另一方法是直接由車主（住戶）「表後拉電」，但要逐一送件到台電審查，還限定用電上限，程序繁瑣，社區也易生衝突。

台南市工務局表示，公寓大廈設充電樁涉及用電、管線、防火區畫、消防安全、保險及經費分攤等問題，但公寓大廈管理條例尚無明確規範，待內政部研議。

台中豐原區一處大型社區管委會一再提案要設充電樁，兩年來都遭否決，一來是接受環保局補助的充電車位必須公用，不得限定特定對象，車位所有權人意願不高，也有人擔心管線老舊、電力超載等公安疑慮。

新北張姓住戶說，他住的社區有住戶申裝充電設備，台電認為電力不成問題，地下停車場設計時也有防火區畫，仍遭開燃油車的住戶在區權會投反對票，理由是電動車燒起來比較危險。

北市內湖區一處社區大樓兩年前通過可設充電樁，地下兩層樓設有五支，但新竹晴空匯大火和南韓陸續發生社區停車場充電樁釀災，住戶們都心生安全疑慮。有住戶說，中央遲無明確規範，讓這些電動車、充電樁被講得像炸彈般危險。

電動車數量激增(製表／鍾維軒、楊正海、林佳彣)
電動車數量激增(製表／鍾維軒、楊正海、林佳彣)

電動車 內政部 減碳

上一則

《2024遠見高峰會》AI掀新能源風潮 台達靠「一條龍」服務搶攻儲能商機

下一則

籲「增氣要拆煤」 盧秀燕喊話中央：要顧缺電和國安

延伸閱讀

愛車泡水怎麼辦？「水位高度」是關鍵、電動車4招減損

愛車泡水怎麼辦？「水位高度」是關鍵、電動車4招減損
洛杉磯縣政委員巴格宣誓就職第三任期

洛杉磯縣政委員巴格宣誓就職第三任期
亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持

亞太裔社區領袖支持布里德連任 金貞妍、余鼎昂也表態支持
氣候嚴峻幾被忽略 專家：總統選舉恐影響百年

氣候嚴峻幾被忽略 專家：總統選舉恐影響百年

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢