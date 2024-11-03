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「時代的眼淚」8縣市國軍英雄館陸續暫時熄燈

記者宋原彰、尤聰光／綜合報導
高雄國軍英雄館公告將於明年2月3日停止受理住宿，許多老顧客紛感不捨。(記者宋原彰／攝影)
高雄國軍英雄館公告將於明年2月3日停止受理住宿，許多老顧客紛感不捨。(記者宋原彰／攝影)

國軍英雄館多年來提供軍人、榮民和眷屬優惠住宿，受限觀光署訂定的落日條款規定，台南下月起、澎湖和金門年底起都暫停住宿服務，台北、台中、高雄、台東、宜蘭也於明年2月3日起暫時熄燈，國軍英雄館收費便宜，令許多老顧客不捨，感嘆又一「時代的眼淚」。

觀光署2015年增訂發展觀光條例70-2條，要求國軍英雄館、教師會館等招待所須在10年緩衝期內，向地方主管機關申請旅館業登記，期限到明年元月，但各地國軍英雄館受限於都市計畫、土地面積、所有權等因素無法合法登記，陸續公告停止住宿服務消息。

近期高雄、台東兩處「蛋黃區」的國軍英雄館相繼公告「熄燈」消息，讓許多人不捨，有人說，沒當過將軍也能住將軍房過過癮，但英雄館已要走入歷史；首次入住高雄國軍英雄館的陳姓男子說，英雄館價格公開，不會隨意哄抬價格，許多從軍友人常入住，讚譽有加，明年取消住宿服務相當可惜。

1975年軍人節啟用的台東國軍英雄館位於市中心，房價便宜，是軍人、軍眷、榮民榮眷到台東住宿首選，連假常訂不到。劉姓退伍上校不捨說，每次出差到台東必住，滿滿回憶；李姓士官長表示，找不到地理環境這麼好、乾淨便宜的旅宿了。

台東軍人服務站指出，全台救國團青年活動中心及國軍英雄館必須在明年前取得旅館業執照，才能繼續經營，考量台東英雄館近50年歷史，建築體老舊，整修需大筆經費，經考量恐無法取得執照，將配合政策轉型經營。高雄國軍英雄館則表示，一切遵照總部指示。

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