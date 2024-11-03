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台籍志願兵命喪烏克蘭戰場 友人憾：約好的凱旋宴呢…

記者張議晨、石秀華／高雄報導
吳忠達（右）今年6月21日拜訪趙武章（中），特別拿出烏克蘭旗幟與趙合影，兩人許諾凱旋後大吃一頓，但約定未成卻傳出壞消息。（圖／海軍陸戰隊備役士官長全國協會提供）
吳忠達（右）今年6月21日拜訪趙武章（中），特別拿出烏克蘭旗幟與趙合影，兩人許諾凱旋後大吃一頓，但約定未成卻傳出壞消息。（圖／海軍陸戰隊備役士官長全國協會提供）

俄烏戰事激烈，陸軍特戰部隊退役的雇傭兵吳忠達傳出在戰場身亡。吳今年6月出發赴烏前夕，曾拜會海軍陸戰隊備役士官長全國協會，該會創會理事長趙武章今聽聞吳陣亡訊息一度說到哽咽，「我相信吳的愛國心、剽悍度絕對無庸置疑。」

吳忠達為陸軍特戰兵義務役退伍，本身對軍事熱衷，去年加入烏克蘭國際軍團，後來戰鬥過程中遭火炮擊傷，短暫回台修整後，今年重回前線，出國前夕，6月21日前往海軍陸戰隊備役士官長全國協會拜會。

趙武章回憶當初拜會過程，今仍歷歷在目，他說，吳忠達雖為陸軍退役，但欽佩陸戰隊的榮譽心及不怕苦、不怕難精神，當時他拜訪時，身體依然健壯，雖然退伍一段時間，但仍維持軍人應有的體魄，很有自信可以勝任前線戰鬥。

吳忠達投入戰鬥後，面臨多次生死交關時刻，參與戰鬥後，「已經不知道什麼叫害怕，甚至根本沒有讓你害怕的機會」。

他向趙武章分享戰場所聞「每次俄軍出擊前，先用大量火炮轟擊據點，每次砲擊前都有傷亡，每次小隊出任務，只有一半的人回來時常發生，他也是在推進戰線時，遭火炮擊傷」。

趙武章回憶，每當吳忠達提到戰場狀況時，前線與安穩的後方完全不一樣，很難想像他在敵方兵臨城下時是承受多大的壓力。「我在海陸服役31年，也曾派駐過金門前線，當時精神壓力已經很緊繃，更何況吳是在烏克蘭戰場。」

當天拜訪是由同在烏克蘭服役的協會顧問劉龍文引介，劉當天也以協會名義，捐贈3萬5000元給吳忠達，支援他前往烏克蘭添購裝備使用。

趙武章說，陸戰隊有不怕死、不怕難、不怕苦「三怕」，還有高度榮譽感，當天他跟吳忠達聊天的過程中，有感受到陸戰隊精神體現在吳忠達身上，很欽佩他捨棄在台灣的安穩日子，志願奔赴烏克蘭前線。

今年10月，北韓派出士兵支援俄烏戰場，吳忠達10月20日還傳訊給趙武章文字「我們抓到北韓士兵」，兩天後，傳了一段18秒短片，影片中是他與戰友搭乘裝甲車移動的過程，當時吳還能輕鬆的對著鏡頭微笑。

趙武章說，當時與吳辭行前，他曾許諾若吳凱旋歸來，會擺好宴席好好跟他祝賀，還送了一個協會的隊徽當作約定，只不過等到的卻是壞消息。話說到一半，趙還語帶哽咽，「跟他聊天感受到中華民國軍人的榮譽感與堅強，我相信吳的愛國心、剽悍度絕對無庸置疑。」

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