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台役退兵吳忠達戰死烏克蘭 台灣牧師發文：遺體還在戰場

記者石秀華／高雄即時報導
俄烏戰事激烈，台有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，傳陸軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。（取材自牧師黃春生臉書）
俄烏戰事激烈，台有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，傳陸軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。（取材自牧師黃春生臉書）

俄烏戰事激烈，台有志願傭兵加入烏克蘭正規志願軍，傳陸軍特戰部隊退役的傭兵吳忠達在戰場遇猛烈砲擊身亡，成為繼2年前25歲青年曾聖光後，第2位在烏俄戰場犧牲的國人。高雄黃姓牧師臉書發文指，吳忠達遺體仍在戰場上，得等情勢緩和才能帶回遺體。

台灣基督教長老教會牧師黃春生2日晚在臉書貼文悼念，在烏克蘭的台灣戰士阿達，並感謝PUMA協助聯繫外交部及波蘭外館；黃春生指出，已聯絡吳忠達在高雄三民區的家屬，再聯繫烏克蘭基輔總部的國際軍團指定的聯絡人，之後和吳忠達所在的烏克蘭志願軍第二營取得聯繫，確認吳忠達陣亡消息。

黃春生貼文指出，目前吳忠達遺體仍在戰場上，已經透過無人機確認位置，但因前線火力仍猛烈，烏軍將待情勢緩和，才能撤離吳的遺體。

黃的貼文敘述，北韓已經派兵數萬人幾乎是一個軍團到俄烏前線，戰線顯然已擴大，到最後關頭之戰。11月1日烏軍出任務時死傷慘重，共犧牲了22名軍人，阿達（指吳忠達）就在其中。

貼文一出，不少教友深表哀痛，回應「願吳忠達的靈魂安息，RIP」、「英雄長存」。

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