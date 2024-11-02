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3颱風襲台後 類鼻疽今年已244例釀20死 創歷史新高

記者李青縈／台北2日電

繼凱米、山陀兒颱風後，強颱康芮接棒來襲，受颱風接連影響，台灣類鼻疽疫情寫下歷史新高，康芮颱風侵台前，累計病例已破百例，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，此次颱風後，不僅要關注類鼻疽疫情是否升溫，本土登革熱也有擴大的風險，呼籲清理汙泥、積水時避免赤腳，降低染疫風險。

致死率達75%的類鼻疽，統計至10月，案例已達101例，其中20人死亡，創台灣歷年來最高紀錄。羅一鈞表示，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，颱風過後，泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，凱米颱風過後一個月內，類鼻疽通報案例多達69例，山陀兒颱風後則有6例。

羅一鈞說，此次康芮颱風未造成嚴重的淹水，推估康芮颱風後，類鼻疽疫情不會如凱米颱風嚴重，但風災後感染類鼻疽的風險仍高，清理家園時，應戴上手套、口罩，避免直接接觸汙泥，也不要赤腳踏入積水中，應穿雨鞋等避免接觸感染，此舉不僅能避免感染類鼻疽，也能避開鉤端螺旋體及破傷風。

此外，本土登革熱病例在康芮颱風來襲前就已在升溫，據疾管署統計，今年本土登革熱至10月28日為止已累計244例，其中入夏後通報的案例為80例，當中有77例是新北中和新店群聚案例。

羅一鈞表示，康芮颱風為北部帶來大量雨勢，北部豪雨情況更勝前二次颱風，登革熱傳播風險大增，風災後一周是登革熱防治關鍵期，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，清除室內外的容器積水，南高屏民眾需特別注意「天溝」及「屋後溝」，這二溝容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

疫情 口罩 埃及

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