冷眼集／中火恐成全球最大火力電廠 賴政府怎敢喊淨零

中火二期環評，多個環團呼籲退回台中火力發電廠增氣減煤計畫，規模也要減半。(記者林伯東／攝影)

不顧台中民意反對，環境部環評大會拍板台電台中火力發電廠增設四部燃氣機組，中火恐將成全球最大火力發電廠。反觀台南九崴燃氣電廠興建案，民進黨立委林俊憲帶頭反對，政府就立刻暫停蓋電廠，藍營立委轟賴政府把台中人當次等公民。

大台中幅員含蓋中彰投，總人口455萬，每屆總統大選藍綠都把大台中捧在手心，高喊「決戰中台灣」，得中部得天下。選前重視、選後輕視，大台中人點滴在心。

經濟部計畫在台中龍井增設四部燃氣複循環組，增四座地上型儲槽，加上興建中的兩座燃氣機組與舊有燃煤機組，中火將成為全球最大的火力發電廠。藍委質疑，如果電夠用，為何舊的燃煤機組不能拆除？全台中的火力發電廠有十個燃煤機組，經濟部只承諾拆除四個，為何要保留六個？

綠委為中央辯護，燃氣機組蓋好後，燃煤機組若不需要用到當然就拆掉，但假設有一天，台灣沿岸被大陸封鎖，導致氣體無法輸入，若燃氣發電量不足，在國家安全考量下，燃煤機組是否須留下備用？

綠委辯護也不無道理，可是也露了餡：國家安全考量。人民就要問：是誰將台灣帶到今天的處境？賴清德 總統上任後的兩岸談話，一次次讓兩岸關係更緊張。

解放軍軍演封島，就是看準台灣以出口導向帶動經濟，科技大廠、中下游電子零組件業者、石化、鋼鐵、紡織等傳統產業，都需減碳 ，需要綠電，都高度仰賴能源進口。外國能源進不來，台灣經濟、民生都將遭到嚴重衝擊。

台灣美國商會去年的白皮書，曾直指台灣政府在停止核能發電後，其替代的再生能源進度嚴重落後，台灣政府應該清楚說明並確保供電充足的具體藍圖。美國商會指出，然而令人擔憂的是，台灣大膽徹底改變其能源結構，於捨棄核能發電後，相關能源的開發進度，遠遠落後於當初的規畫。

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言 日前接受專訪時提到，台灣無法提供充足的綠電和水源，導致半導體業台積電被迫赴美投資，這才是出走主因。谷立言無疑差拆穿賴政府能源政策謊言。

谷立言直言，台灣沒辦法同時滿足未來半導體的需求，因為台灣半導體廠不僅面臨土地面積不足問題，在電力、水源、勞動力方面都不足。

台灣健康空氣行動聯盟說的好，中火煤改氣是台灣能源轉型最具指標性的大案，環評過關後還將晉升為全世界第一的11.4GW煤氣火電巨獸，大增氣、小減煤的中火，根本是在藐視淨零台灣的法定目標，出賣年輕世代的未來，何來恥談能源轉型正義？