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地勤跪了…華航改降旅客不滿 組員跪地安撫 網友炸鍋撻伐

台灣新聞組／台北1日電
華航CI782桃機三度降落失敗，機上旅客爆料有商務艙旅客暴走，地勤跪地道歉說明。（取材自Threads）
華航CI782桃機三度降落失敗，機上旅客爆料有商務艙旅客暴走，地勤跪地道歉說明。（取材自Threads）

康芮颱風來襲，許多航班紛紛取消異動，31日仍有不少航班照常飛行，但降落過程都讓民眾直呼驚險。中華航空CI782胡志明市飛往台北航班昨天下午於桃機3度降落失敗，暫時改降高雄機場，但疑似有機上乘客不滿轉降，有同機旅客直擊地勤上機跪地道歉。華航表示，以安全為優先考量審慎應變，空地勤人員是以蹲姿靠近旅客說明狀況。

華航CI782胡志明市飛往台北航班31日上午11時15分起飛，於桃機3度降落失敗，暫時改降高雄機場。有機上旅客表示，31日下午於桃機降落3次失敗，暫時轉降高雄機場，機上更有旅客因此表達不滿，讓地勤上機疑似跪地道歉。

有旅客在社群平台Threads曬出影片：「我是今天CI782的剛剛降落桃機三次失敗……然後商務艙旅客暴走，地勤上來跪地道歉……」影片見到一名身穿黑衣、藍色短褲的商務艙男乘客，站立手叉腰，疑似聽華航地勤下跪道歉解釋。

網友炸鍋留言撻伐：「為什麼要跪！能平安就已經很感恩了，又不是只有你到不了目的地」、「拜託航空公司硬起來不要讓員工受這種委屈好嗎」、「這種旅客要註記終生不能搭機才對，沒人想跟這種沒常識的巨嬰旅客搭同一班 」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示「覺得難過又生氣」，「華航為什麼三番兩次讓地勤人員出來跪？」呼籲業者力挺員工，不是讓員工每次都在第一線受氣。

華航對此表示，受到康芮颱風影響，公司以安全為優先考量審慎應變，部分航班依場站起降標準啟動備降計劃，空地勤人員也竭力服務，以蹲姿靠近旅客，說明航班狀況。

華航CI782胡志明市飛往台北航班31日上午11時15分起飛，於桃機三度降落失敗...
華航CI782胡志明市飛往台北航班31日上午11時15分起飛，於桃機三度降落失敗，暫時改降高雄機場。(圖／取自Flight Aware)

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