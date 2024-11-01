我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

醫檢碩士一心想投入臨床 兜了一圈還是改當胚胎師助孕

記者賴昀岫／台北1日電
胚胎師李怡蓉15年來，陪伴許多病患走過艱辛的求子路。（記者黃義書／攝影）
胚胎師李怡蓉15年來，陪伴許多病患走過艱辛的求子路。（記者黃義書／攝影）

台灣少子化嚴重，衛福部近年來擴大不孕症治療補助，生殖機構大搶「胚胎師」人才，以提升生育率。台北婦產科診所生殖中心胚胎師李怡蓉說，這份工作最大的成就感是陪伴患者從取卵、植入，再到最後順利懷孕，15年來陪伴許多人走過這極致的失望和希望「不是○，就是一百」的過程。

李怡蓉是醫檢系畢業的科班生，碩士畢業後，一心想投入臨床工作，多次婉拒到生殖機構工作，但在醫院服務需要輪班，不想熬夜的她，選擇跟著巡迴車做健康檢查，在某次健檢活動時，她凌晨4時起床、5時到醫院，一整個早上都在抽血，做了三個月，兜了一圈還是成為胚胎師。

台灣胚胎師約有500位，除了醫技系，營養系、獸醫系、動物科學等科系畢業生也會投入。李怡蓉說，這些科系學生多半已熟悉儀器操作，但在正式取得認證前，不能直接執行試管相關業務，會被安排進行手部穩定練習等，例如用移液器滴出等大、等距的水珠。

「我們進來實驗室就是個村姑。」李怡蓉說，胚胎師工作需長時間坐在實驗室，除了眼睛會不舒服外，肩頸痠痛、椎間盤突出也是常見職業病，愛漂亮的話也不太適合，因為化妝品、香水、美甲等揮發性物質會影響胚胎發育。

李怡蓉說，胚胎師薪資普遍較醫檢師佳，但偏向責任制，除照顧胚胎外，休假時還需安排進修課程，身心壓力不小，畢竟一個閃失，患者治療費用及無法迎接寶寶的失望，是巨大考驗，所以胚胎師要很有耐心。

隨著晚婚、晚孕，許多女性選擇凍卵。李怡蓉說，很多女性常在40多歲事業有成時凍卵，但卵子品質已因年齡增長可能有所影響，建議凍卵最晚不超過35歲。

上一則

帛琉總統：中共施壓帛琉停止支持台灣 台：嚴正譴責

下一則

台灣醫院缺醫檢師原因曝光 生技業大搶人才

延伸閱讀

最高法院推翻墮胎權判例前 這州已有流產婦女被捕關2年

最高法院推翻墮胎權判例前 這州已有流產婦女被捕關2年
曼哈頓中城ALLcare生殖中心為希望成為父母者完美圓夢

曼哈頓中城ALLcare生殖中心為希望成為父母者完美圓夢
醫師的話／幹細胞能延壽 醫療新希望

醫師的話／幹細胞能延壽 醫療新希望
人工授精17年後發現無血緣 父女告醫生

人工授精17年後發現無血緣 父女告醫生

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸