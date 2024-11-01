28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

康芮颱風導致北市延壽街402巷頂樓鐵皮被掀落，整片掉到巷道影響通行，警方拉封鎖線交管疏導。(記者林俊良／攝影)

康芮颱風昨下午1時40分自台東成功鎮登陸，不到5小時就減弱成中颱，晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海，預計最快今上午減弱成輕度颱風，台灣本島白天脫離暴風圈。中央災害應變中心統計，全台至昨晚9時1死205人傷。

昨天上午一輛小貨車在南投縣仁愛鄉台14甲線0.1公里處遭路樹壓毀，警消到場，車頭幾乎被壓爛，救難人員動用電鋸清理倒木，使用破壞工具，才讓車上兩人脫困；但56歲女性當場無呼吸心跳，送醫不治，同車駕駛76歲男性輕傷。南投縣還有四名獵人入山打獵後失聯，因山區風雨太大，今天才能搜尋。

昨晚北市內湖區也有機車騎士被吹倒的電線桿壓中身亡。新北市陳姓男子爬梯修鐵皮屋頂，疑不敵強風失足墜落，當場身亡。

台電指出，全台停電戶數最高74萬7770戶，截至昨晚10時，其中60萬4433戶已修復，14萬3337戶尚未復電。

氣象署科長林伯東表示，康芮颱風是近20年以來，10月登陸最晚、強度最強的颱風，也是近28年以來，繼1996年賀伯颱風暴風半徑350公里後，出現最大最胖的颱風，其暴風半徑有320公里；今年也是16年來，首次1年有3颱登陸。

受颱風影響，蘭嶼一進入暴風圈後就連續狂飆17級陣風一整夜，瞬間陣風達到站史第8的紀錄，海邊也掀起最高11公尺大浪，港區多艘膠筏、漁船因斷繩碰撞沉沒，居民直言好可怕，很像八年前的尼伯特颱風。

南投合歡山上強陣風測得17級風，是該測站測得史上最強陣風，打破2021年10月圓規颱風15級強陣風紀錄。昨天出現較大陣風區域包含蘭嶼、綠島17級以上，台東成功15級，東半部沿海、基隆北海岸、恆春半島也有14級陣風。

花蓮縣同樣強風，昨早有民眾發現秀林鄉加灣地區疑出現龍捲風 ，錄下19秒影片。中央氣象署預報中心依觀測資料判斷，不排除有龍捲風發生的可能，後續仍需更多實測資料分析驗證。