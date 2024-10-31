我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

卓榮泰救低薪 政府帶頭 約聘雇月薪最低31449元

記者黃婉婷／台北31日電
行政院經濟發展委員會「包容成長組」30日二度開會，行政院長卓榮泰（中）主持會議。(圖／行政院提供)
行政院經濟發展委員會「包容成長組」30日二度開會，行政院長卓榮泰（中）主持會議。(圖／行政院提供)

為促進台灣薪資提升與透明化，行政院長卓榮泰祭八大措施，將修法要求上市櫃公司從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞，並提高薪資揭露門檻至5萬元(台幣，下同，約1500美元)，同時研議將最低工資1.3倍、約3萬7167元(約1100美元)的薪資門檻，納上市櫃公司申請許可審核。

行政院經濟發展委員會「包容成長組」昨(30日)二度開會，卓揆說，行政院2018年提出十項薪資對策，已有階段性成果，他也以此基礎，提出「十加八」的創新對策，八對策主要分為：台灣政府作為加薪引擎、薪資透明化及中小企業賦能。

卓榮泰指出，政府部門應負起帶頭加薪責任，明年起中央政府將以最低工資1.1倍，約3萬1449元(約980美元)為基準，作為約聘僱人員及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工薪水最低門檻，並定期檢討及提高勞務採購薪資標準；配合「證券交易法」修正，金管會將要求上市櫃公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

卓榮泰也請勞動部研議修正就業服務法，薪資揭露門檻提升至5萬元，並請金管會研議將最低工資的1.3，約3萬7167元，納上市櫃公司申請許可審核，提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

卓揆提到，將請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於明年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額100億元(約3.1億美元)以上者，自2028年度起申報性別薪資差距。

針對中小企業，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一。此外，為鼓勵有獲利的中小企業對員工加薪，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供3500萬元(約109.7萬美元)保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低，以百分之零點一計收。

就業 零售業 融資

上一則

4度性侵 北市前偵查隊長 辯合意性交 判7年遭免職

下一則

公股事業再爆酬庸爭議 台灣金聯董座換人 又是賴友友

延伸閱讀

台灣綠電僅200億度 黃仁勳要一半 經長秒答可以

台灣綠電僅200億度 黃仁勳要一半 經長秒答可以
新聞評論／輝達搶綠電 經部扛得起？還是信口開河？

新聞評論／輝達搶綠電 經部扛得起？還是信口開河？
2030能源配比目標 卓榮泰：綠電3成、燃煤燃氣7成

2030能源配比目標 卓榮泰：綠電3成、燃煤燃氣7成
川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：美台關係發展良好

川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：美台關係發展良好

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照

打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

2024-10-23 15:37
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品