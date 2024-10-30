網軍汙衊害駐大阪處長自縊 侮辱職務罪違憲 楊蕙如案高院頭大

楊蕙如藉日本關西機場事件率網軍汙衊駐日本大阪辦事處，案件發回台灣高等法院更審，高院29日開庭。(記者葉信菉／攝影)

楊蕙如藉日本 關西機場事件率網軍汙衊駐日本大阪辦事處，處長蘇啟誠自縊，她與下線蔡福明被台灣高等法院依侮辱公務員執行之職務罪，判5月得易科罰金之刑定讞；兩人聲請釋憲，憲法法庭判侮辱職務罪違憲而失效，案件發回高院 。高院昨天開庭，檢辯雙方對審理範圍意見不同，法官直言「第一次接到這種案子」。

憲法法庭諸多判決，例如對公然侮辱採限縮性合憲解釋、判死刑合憲但設八道「關卡」，後續實務如何處理，都讓許多基層法官「頭大」。

高院更審昨開庭，法官黃紹紘詢問檢察官、被告審理範圍？楊蕙如與蔡福明主張，他們是裁判及法規範憲法審查聲請人，憲法法庭判侮辱職務罪違憲，發回更審應無罪；檢察官詹美鈴認為，案件發回，應回復到一審上訴階段，一審判兩人犯侮辱職務罪、侮辱公署罪，侮辱公務員罪部分不另為無罪諭知，都應納為審理範圍。

檢察官認為被告上訴無理，被告律師團則指檢察官肯認憲法法庭判決，又說被告上訴無理，希望有更多闡釋才利答辯。法官表示，本案看起來要審的是「全部發回」而非針對哪部分發回，請雙方再表示意見，下月19日續行準備程序。

2018年9月4日，燕子強颱重創關西，9月6日PTT有網友貼文批駐日代表處沒協助，不久出現「大阪空港疏散事件相關資訊」貼文，文章內容替時任駐日代表謝長廷說項，斥責大阪辦事處「爛到不行」，被查出是蔡所寫。

楊、蔡被判刑定讞後聲請釋憲。憲法法庭認為，侮辱公務員罪應限於對公務員當場侮辱、目的是妨害公務且足以影響公務員執行公務；楊犯的侮辱職務罪，屬「對事不對人」言論，用刑罰制裁的寒蟬效應比民事責任或行政處罰還大，公然侮辱職務的言論不會對公務執行產生明顯、立即妨害，就算只處以罰金刑，也違反刑法最後手段性原則，判侮辱職務罪違憲且自今年5月24日宣判日失效。楊與蔡有罪判決廢棄、發回高院。