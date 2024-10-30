康芮颱風即將侵襲台灣 氣象署發布陸上警報

中度颱風康芮即將侵襲台灣，圖為路徑潛勢預報。(圖／取自中央氣象署網站)

中度颱風康芮即將侵襲台灣，中央氣象署已於30日清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區域包括台東、恆春半島，應嚴加戒備。海警範圍包握台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

中颱康芮清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約540公里，以每小時14公里速度，向西北進行。根據最新資料顯示，康芮颱風過去3小時暴風圈略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東及恆春半島將構成威脅。

康芮颱風強度略微增強，其環流寬廣，暴風圈接近正圓，七級風暴風半徑平均約280公里，十級風暴風半徑平均約90公里；由於所處環境有利發展，此颱風強度有持續增強，且暴風圈有擴大的趨勢。

隨著颱風持續接近，今天(30日)桃園以北、宜蘭及花蓮地區容易有間歇性雨勢，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗、台東及恆春地區的雨勢也逐漸明顯，入夜之後台東及恆春也會有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、 馬祖大致為多雲，偶有零星降雨。

颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10 強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今天東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。

氣象署發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，今天蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，特別注意。