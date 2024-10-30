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長泰操演大批軍車故障？陸軍：確有不預期情況

記者李人岳╱台北30日電
陸軍「長泰19號操演」由中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅，進行聯兵旅對抗。(記者黃仲裕／攝影)
陸軍「長泰19號操演」由中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅，進行聯兵旅對抗。(記者黃仲裕／攝影)

陸軍展開「長泰19號」實兵演習，大批戰車、裝甲車及軍車上路機動，引起矚目，不過出現戰車拋錨路邊、甚至傳出官兵私下流傳有30多輛軍車故障。陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有發生預期或不預期的情況要應處。

「長泰19號」實兵演習為期7天6夜，由中部裝甲586旅以及南部北上的機步333旅進行攻防操演，大批戰車、裝甲車及軍車上路機動，不過傳出有多達30多輛軍車故障拋錨的情況。陳建義澄清，從統裁部掌握的情況，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有預期或不預期發生的情況要應處。

陳建義解釋，任何操演前都會進行周詳的整備，這次操演前也由統裁部及軍團聯保廠完成裝備檢整，不過長泰操演是長距離的移動，部隊要從駐地進入戰術位置，再依統裁部的訓令執行戰術計畫，過程可能長達數百公里，這也是要驗證作戰計畫與裝備妥善狀況。

陳建義說，實際過程中，有可能是駕駛、車長依車上儀表狀況，在不影響交通的情況下做預防性處理；另一種是統裁部無預警下達車輛遭破壞等臨機應處的狀況。陳建義強調，演習過程發生的，也是實際作戰場景會遭遇的狀況，這也是藉演訓讓官兵正常操作、應處，透過可就近獲得的支援系統，盡快排除故障遂行任務，這也是這次演練的重點目標。

陳建義並說，後備部隊與常備主戰部隊協調演練也是操演的項目之一，去年長泰演習也有納邊後備部隊參演。

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