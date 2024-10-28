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3C育兒省事 專家：長期使用損腦部發育 應養成運動習慣

記者沈能元、林則澄／台北28日電
專家指出，3C保母環境下長大的孩子，到了青少年容易網路成癮。(記者林伯東／攝影)
專家指出，3C保母環境下長大的孩子，到了青少年容易網路成癮。(記者林伯東／攝影)

3C保母省事方便，但專家警告，如讓幼兒長期獨自使用3C產品，除了造成過動、注意力不集中等問題，還可能影響腦部發育，腦容量減少，增加發展遲緩、反社會人格等風險，甚至在青少年時期引發網路成癮。

台灣小兒神經醫學會昨舉辦第四屆兒童發展學術研討會，台北護理健康大學聽語系主任翁仕明以「幼童早期過度使用3C產品的長期神經發展」為題，發表專題演講，他說，許多家長離不開3C產品，孩子耳濡目染，但幼童十歲前處於大腦成長、發育、神經相互鏈結等高峰，如長期沉浸於短影音、遊戲中，容易導致其過動、注意力不集中。

「3C可說是現代鴉片」翁仕明表示，在3C保母環境下長大的孩子，到了青少年時期容易網路成癮，研究證實，網路成癮問題如同酒精成癮、藥物成癮，很難戒斷，家長應及早關注幼童使用3C產品的頻率，避免積重難返。

新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科主治醫師柯信如表示，3C產品對於零歲至學齡幼童來說，其影響為全面及負面的，可能造成語言發育遲緩，連帶閱讀、理解、認知等能力下降，數學表現也較差，可能出現自閉、過動等情緒行為，甚至反社會人格。

如何限制幼兒使用3C產品？翁仕明表示，美國兒科醫學會建議，18個月以下幼兒不應使用任何3C產品，二至五歲幼童每天使用一小時為限，五至六歲為斟酌使用。

台北教育大學特殊教育學系系主任詹元碩建議，家長應試著讓孩子養成運動習慣，且最好為團隊運動，研究證實，運動可提升大腦神經適應調節、活化大腦功能連結。也可參觀博物館美術館，藉此改善焦慮、抑鬱，並提高抗壓性。

博物館 美術館

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